Интересные встречи
В Ингушетии стартовала Всероссийская ведомственная акция «Дни Росгвардии»
В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, отмечаемого 27 марта, в рамках Всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ингушетии провели тематические встречи с учащимися подшефных общеобразовательных учреждений республики.
Росгвардейцы рассказали школьникам о служебных буднях сотрудников вневедомственной охраны, боевом пути сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга. Самым интересным моментом встреч, особенно для мальчишек, стала демонстрация снаряжения и экипировки. Общение с гостями продолжалось показом фильма о войсках национальной гвардии Российской Федерации.
Кроме того, правоохранители поведали ребятам о ведомственных вузах, порядке поступления на службу в Росгвардию и предъявляемых к кандидатам требованиях.
Расставаясь с росгвардейцами, школьники поблагодарили их за интересную, познавательную встречу и поздравили с наступающим профессиональным праздником.