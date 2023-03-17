Росгвардейцы рассказали школьникам о служебных буднях сотрудников вневедомственной охраны, боевом пути сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга. Самым интересным моментом встреч, особенно для мальчишек, стала демонстрация снаряжения и экипировки. Общение с гостями продолжалось показом фильма о войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме того, правоохранители поведали ребятам о ведомственных вузах, порядке поступления на службу в Росгвардию и предъявляемых к кандидатам требованиях.

Расставаясь с росгвардейцами, школьники поблагодарили их за интересную, познавательную встречу и поздравили с наступающим профессиональным праздником.