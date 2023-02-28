На праздничном мероприятии присутствовали представители органов исполнительной и законодательной власти, заслуженные учителя республики, наставники, ветераны педагогического труда, молодые педагоги, руководители образовательных организаций.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, благодаря масштабной помощи федерального центра в республике строятся и вводятся в строй современные красивые дошкольные образовательные учреждения, значительно улучшаются условия для полноценной и всесторонней подготовки подрастающего поколения к ответственной, созидательной жизни.

«Стоить отметить разительные перемены, которые произошли в системе образования благодаря реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году завершено строительство 16 школ на 11 тыс. мест, 9 дошкольных учреждений на 2 тыс. малышей. Его успешная реализация позволила создать и систематизировать работу более 80 центров образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности. С 2022 года полноценно начали функционировать 8 тыс. мест дополнительного образования, созданных в 105 образовательных организациях в рамках проекта «Успех каждого ребенка», — сказал Глава региона.

Руководитель республики добавил, что в 2022 году особое внимание было уделено обучению детей навыкам цифровых технологий и формированию системы дополнительного образования преимущественно с акцентом на техническое образование.

Второй год ведется работа по зачислению школьников региона в проект заочной физико-технической школы Московского физико-технического института. 1056 учащихся вовлечены в клубы ЗФТШ, открыты 48 факультативных групп. Это позволяет учащимся целенаправленно готовиться к поступлению в ведущие технические вузы страны.

Одним из ключевых событий в системе дополнительного образования является открытие центра одаренных детей «Олимп», где выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью нашей республики.

Создана и будет дальше развиваться ресурсная база для осуществления образовательной, исследовательской и других видов деятельности, направленной на развитие и поддержку одаренности детей и молодежи.

В свою очередь в ходе церемонии вице-премьер — министр образования и науки республики Эсет Бокова сообщила, что в минувшем году ведомство стало победителем конкурса на получение федеральной субсидии на создание условий для занятия физической культурой и спортом, в рамках которого реализованы мероприятия по трем направлениям.

«Проведен ремонт спортзалов в трех школах, установлены спортивные площадки в четырех общеобразовательных организациях, созданы семь спортклубов для учащихся. Программа «Модернизация школьных систем образования», реализованная в 2022 году, дала возможность порядка 9 тыс. учащимся из 13 общеобразовательных учреждений обучаться в отремонтированных зданиях, соответствующих современным условиям обучения», — отметила Бокова.

По данным вице-премьера, в программе «Земский учитель» приняли участие более 70 педагогов общеобразовательных организаций. 14 победителей конкурсного отбора начали свою трудовую деятельность в новых учреждениях.

Профессиональному росту педагога способствует также постоянная работа над собой — повышение квалификации, участие в профессиональных конкурсах, которые помогают дать оценку собственным силам и заимствовать опыт коллег.

2022 год ознаменован рядом успехов ингушских педагогов. Это победа в региональном этапе XVII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» и «Воспитатель года — 2022».

Участники мероприятия послушали видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В рамках торжественного открытия Года на сцене прозвучали Гимны РФ и Ингушетии, гимн молодежи «Движения первых», песни «Благодарю за все страну мою», «До чего дошел прогресс», музыкальные композиции «Звездочка», «А зори здесь тихие», «Счастье», виновникам торжества свои лучшие танцевальные номера подарили деятели культуры.

Одним из важных пунктов торжественной церемонии стало награждение лучших педагогов-наставников грамотами Главы Ингушетии.

Напомним, что Указом Президента России Владимира Путина 2023 год официально был объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

В марте в Ингушетии пройдет республиканская конференция «Педагогические идеи прошлого, не утратившие актуальность в современной педагогике», на основе преподавательской деятельности выдающихся учителей А. Макаренко и К. Ушинского.

В рамках Года педагога и наставника после трехлетнего перерыва будут проведены ежегодные конкурсы профессионального мастерства. Лучшие преподаватели учебных заведений Ингушетии примут участие в региональных этапах всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года», «Шаг навстречу», «Педагогический дебют», «Воспитать человека» и др. Еще 11 региональных конкурсов будут реализованы в течение года. Кроме того, с февраля по ноябрь пройдут мастер-классы для педагогов дополнительного образования.

Реализация программы «Земский учитель» пройдет в период с января по май, в этот же период будет проходить XVIII региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг народа», а также обучение по программам курсов повышения квалификации «Наставничество как эффективный инструмент профессионального роста педагогических работников».

Всего в региональный план мероприятий Года вошли около 40 событий, направленных на привлечение внимания к профессии и повышение статуса педагогов и наставников.