Речь идёт, в том числе, и о комментариях к чужим постам на личной странице в соцсетях. Это было какое-либо изображение с запрещенной символикой и призывами. К примеру, фото человека с плакатом с призывами против нашей власти. Размещались видеоролики, дискредитирующие российскую армию, ссылки на видеохостинг с информацией, поливающей грязью наших бойцов, лилась в соцсетях ложь про потери армии и просьба переслать эту картинку знакомым дальше.

Были случаи с выкрикиванием оскорбительных лозунгов в адрес наших военных на улице, в магазине, в метро или просто во дворе многоквартирного дома. Случались одиночные протестные акции или пикеты с демонстрацией самостоятельно изготовленного плаката, размещалась оскорбительная надпись на одежде. Также распространялись листовки с дискредитирующей Вооруженные силы РФ информацией или закрашивались краской баннеры в поддержку армии России.

Первые недели с начала специальной военной операции на Украине атаки на граждан РФ были массированными. Украине и Западу важно было быть первыми, кто донесёт свою повестку, транслируя, что власть обманывает и скрывает правду, и занять максимально возможное инфопространство, заглушая и «перекрикивая» государственные СМИ и официальные источники.

Поэтому уже с 4 марта прошлого года была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Эта статья предусматривает штраф: от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. для юридических. За действия, одновременно дискредитирующие ВС РФ и призывающие к несанкционированным акциям, штрафы больше. Основная опасность этой статьи в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

По этой статье, например, троих жителей Ингушетии оштрафовали на 50 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на территории Украины. Факты дискредитации российских военных были выявлены сотрудниками Центра «Э» и управления ФСБ, а также временной группировки МВД в Ингушетии. В числе нарушителей были две жительницы республики и один мужчина. Их уличили в распространении ложной информации о деятельности военнослужащих на Украине в мессенджере Telegram.

Не так давно ингушская полиция арестовала местного жителя, который клеветал на российских военных в социальных сетях. В полиции подчеркнули, что в действиях мужчины были признаки административного правонарушения, основанного на части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В соответствии с постановлением Малгобекского районного суда подсудимый был оштрафован на 30 тыс. рублей.

Меры наказания за такие деяния, в том числе и в отношении добровольцев, в настоящее время ужесточились. В марте текущего года Владимир Путин подписал законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, и распространение фейков о них. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Ни для кого не секрет, что против России развязана прокси-война, цель которой — развалить наше общество изнутри. Поэтому важно защитить интересы людей, которые рискуют жизнью ради благополучия миллионов наших граждан: они не должны видеть негатив и дискредитирующую их информацию. Как говорил депутат Госдумы Хамзаев, это не охота на ведьм, а защита людей, которые защищают Родину.

Необходимо с пониманием относиться к действиям федеральных властей по проведению СВО. Бойцы — чьи-то деды, отцы, братья, племянники, сыновья, внуки и дочери — ежедневно рискуют жизнью, чтобы наши люди спокойно занимались своими делами, растили детей и т. д. Поэтому необходимо уважать воинов, грудью вставших на защиту Родины, а не пищать из подворотни и говорить гадости в угоду врагам.

Автор: Анатолий Васильченко