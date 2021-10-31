Один из таких героев житель Сунжи Ахмет Торшхоев. Мы вспоминаем те горестные для нашего народа дни, когда тысячи ингушей вынуждены были покинуть свои дома и искать убежища.

Многие из них во время вооруженного конфликта в Пригородном районе и Владикавказе шли по тропе, которая названа «Дорогой жизни». В благодарность тем, кто спасал наших соотечественников при переходе через горный перевал, в сельском поселении Алкун к 25-й годовщине трагедии открыт мемориальный памятник.

Путь к спасению для детей, стариков и женщин, лежал через тяжело проходимое Ассинское ущелье. Неизвестно, дошли бы многие из них до безопасного места, если бы жители близлежащих населенных пунктов, которые, узнав об их тяжелой участи, бросились им помощь. Сострадание, которое они проявили в спасении беженцев, без преувеличения сродни героизму и самоотречению. Сутками дежурили молодые люди, забыв о сне и отдыхе, принимая нескончаемый поток измученных войной и тяжелой дорогой людей.

В то время Ахмет был еще молодым парнем — ему было всего 28 лет. И со всей смелостью, свойственной юности и отважному сердцу, он ринулся на подмогу людям. Часами стоял он по колено в ледяной реке в холодные ноябрьские дни, помогая беженцам перебраться на спасительный берег.

Конечно, не обошлось без последствий — в результате переохлаждения у него развился облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. Ахмету ампутировали обе ноги.

Люди вспоминают также и о гражданском поступке жителей села Мужичи — Хамхоева Ахмеда Шариповича, ставшего впоследствии инвалидом, и Оздоева Хасана Саварбековича. Эти ребята сутками стояли в холодной воде, получили тяжелые заболевании суставов и позднее они оба скончались.

«Я ничего такого не сделал, чего не сделал бы любой ингуш и просто нормальный человек. Если сегодня была бы необходимость, я снова, не задумываясь о последствиях, помог бы людям, бежавшим от войны», — говорит Ахмет.

Сколько их было, в те осенние дни, безымянных и скромных героев, коими богата многострадальная ингушская земля.

В центральном парке «Памяти и Славы» в Сунже провели мероприятие, посвященное трагическим событиям и тем, кто в эти скорбные дни совершил гражданский подвиг, который может служить примером для нашей молодежи.

В нем приняли участие представители администрации города, депутатского корпуса, духовенства, общественного совета, члены Совета тейпов ингушского народа, те, кто на себе испытал лишения и тяготы.

Много теплых слов прозвучало в адрес достойных представителей̆ ингушского народа, бросивших все силы и средства на спасение братьев и сестер, родных и близких, проживавших в Пригородном районе, которые вынуждены были спасаться по «дороге жизни».

Главным событием мероприятия стало открытие мемориального памятника Ахмету Торшхоеву, в его лице и тем, кто, не жалея сил и здоровья спасали жизни людей, помогали переходить ледяную реку.

«Нет! Несложно стать героем для народа, если он для тебя дороже собственной жизни! Тебя и многих тебе подобных не остановили ледяные потоки Ассы при спасении сотен ингушей: женщин, стариков, детей осенью 1992 года. От Ингушского Народа», — написано на мемориальной плите.

Завершилось траурное мероприятие коллективным чтением дуа по погибшим и пропавшим без вести.

По данным ингушской региональной общественной организации «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших», в период вооруженного конфликта с 30 октября по 5 ноября 1992 года погибло 474 жителя Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности. Среди погибших — 27 женщин, 31 ребенок, 45 стариков.

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей (по последним данным, в списке без вести пропавших все еще числятся 192 ингуша). Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников тысячи человек (до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской).

В течение трех-четырех дней из 19 населенных пунктов Северной Осетии, спасаясь, вынуждены были уйти десятки тысяч ингушей, их домовладения были разграблены, сожжены и разрушены.