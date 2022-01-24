В нем приняли участие директор ТФОМС региона Магомед Дзейтов, заместитель управляющего республиканского отделения ФСС Анзор Кодзоев, замруководителя управления ФНС по региону Заурбек Дударов, и. о. главврача ИРКБ Мажит Гадаборшев.

Зампредседателя профильного комитета Бадрудин Олигов отметил, что это уже второе совещание по данной теме.

«Необходимо как можно быстрее выработать решение и достичь консенсуса, который устроил бы всех акторов сложившегося положения. Ингушская клиническая больница — это основное медучреждение по оказанию плановой медицинской помощи, куда поступает большое количество больных», — подчеркнул он.

Олигов выразил готовность депутатского корпуса оказать содействие в решении обозначенной проблемы.

Гадаборшев проинформировал, что утвержден план мероприятий по снижению кредиторской задолженности.

«По итогам прошлого года нам удалось за счет средств текущего финансирования уменьшить кредиторскую задолженность по налогам до 114 млн 394 тыс. руб. Вместе с тем, своевременно и в полном объеме оплачивались налоги, начисляемые в 2021 году», — сообщил он.

В свою очередь замруководителя управления ФНС отметил, что механизм отсрочки или рассрочки по уплате налога может быть использован при определенных условиях — в результате стихийного бедствия или несвоевременного предоставления бюджетных ассигнований лицу.

В данном случае это не представляется возможным, поскольку территориальным фондом ОМС годовой объем средств доведен до больницы.

По мнению руководства ТФОМС, следует провести оптимизацию медучреждения с проверкой внешних и внутренних совмещений врачей.

Руководитель медучреждения высказался о необходимости выделения дополнительного финансирования за счет республиканского бюджета для оказания круглосуточной экстренной медпомощи, увеличения плановых объемов услуг, оказываемых ИРКБ, ежемесячной оплаты за оказанную сверх объемов помощь и повышения коэффициента уровня оказания стационарной медицинской помощи, применяемого при расчете стоимости тарифов клинико-профильных групп для больницы.

По итогам совещания депутаты дали соответствующие рекомендации для проведения мероприятий по сокращению кредиторской задолженности.

Ранее сообщалось, что депутаты вместе с органами исполнительной власти решают проблему кредиторской задолженности образовательных организаций по оплате за потребленные электричество и газ.