Уже утверждена «дорожная карта», и до конца апреля текущего года приступят к реализации включенных в нее мероприятий.

В республике на данный момент оказание жилищно-коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляют убыточные предприятия ГУП «Ингушрегионводоканал», МУП «Водоканал г. Магас» и МУП «Малгобек-Водоканал». Региональным правительством по результатам анализа деятельности данных предприятий принято решение о необходимости создания единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения.

Единым оператором также планируется проведение работ по выявлению бесхозных объектов водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день муниципальными образованиями городов и районов республики выявлено около 1,9 тыс. км бесхозных водопроводных сетей, на которых не проведен кадастровый учет и не оформлено право собственности.

Также в целях улучшения предоставления жилищно-коммунальных услуг планируется создание благоприятной среды для оплаты за потребленные ресурсы. Власти региона считают, что оптимальным вариантом решения вопроса станет организация в республике единого информационного расчетного центра. Такая структура позволит до минимума сократить время и порядок оплаты коммунальных услуг и тем самым повысит уровень их собираемости.

В настоящее время готовится пакет документов по внесению изменений в положение о ГКУ «Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для организации на его базе данных решений.

Общая протяженность водопроводных сетей в Ингушетии диаметром от 730 мм до 100 мм составляет более 1 847 км, большая часть которых требует реконструкции и замены из-за ветхости.

В неудовлетворительном состоянии находятся разводящие водопроводные сети, износ которых доходит до 70% и непрерывно возрастает. Данные факторы влияют на ухудшение качества питьевой воды, кроме того, при плановом нормативе до 9%, потери в среднем составляют более 30%, а в некоторых случаях и до 40%.

В республике существуют 5 водозаборов, 11 водоподъемных насосных станций. Из существующих 1 847 км водопроводных сетей протяженность ветхих составляет 1 018,2 км.

Региональными властями прорабатывается вопрос замены ветхий сетей и изыскания средств для ее осуществления.