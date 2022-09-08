Увы, конфликт, инициированный пресловутым Западом и предотвратить который власти нашей страны пытались до последнего момента, уносит жизни наших парней. Государство делает все, от него зависящее, чтобы память о них не меркла в веках, а семьи погибших защитников Отечества, среди которых немало сотрудников Росгвардии, ни в чем не нуждались.

На днях росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятиях, посвященных увековечению памяти сослуживцев, погибших при выполнении воинского долга.

Так, в Малгобекском районе республики, в школе № 12 сельского поселения Инарки, в торжественной обстановке был открыт стенд, посвященный выпускнику данного учебного заведения, сотруднику ОМОН «Беркут-Юг» Джамарзу Яндиеву, а в гимназии № 1 города Карабулака отныне о героизме сотрудника отряда Адама Дошаклаева, учившегося здесь, будет напоминать памятная доска в его честь.

В памятных церемониях приняли участие родственники отдавших свою жизнь омоновцев, их командиры и сослуживцы, представители местных администраций, педагоги, учащиеся и жители населенных пунктов.

— Наши герои не дрогнули перед лицом опасности и выполнили возложенную на них задачу, — сказали в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» боевые товарищи погибших ребят из ОМОН «Беркут-Юг». — Память об их подвиге навсегда останется в наших сердцах, а их самоотверженность и мужество станут образцом для личного состава и подрастающего поколения.

Участники прошедших мероприятий выразили соболезнования родным и близким росгвардейцев, почтили их память минутой молчания.