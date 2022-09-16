Собравшиеся вспоминали, каким достойным, самоотверженным и отважным молодым человеком был Джамарз. Его отец Муса Яндиев поблагодарил руководство и личный состав Росгвардии за трогательную встречу, чуткость и внимание, которое уделяется семьям погибших сотрудников.

В свою очередь офицер территориального управления Росгвардии майор Алексей Мажеев признался, что каждый, кто хоть немного знал Джамарза, отзывается о нем исключительно с положительной стороны.

— Он был настоящим боевым товарищем для нас, проявлял несгибаемое мужество и храбрость в сложной ситуации, — сказал Мажеев. — Память о его подвиге навсегда останется в наших сердцах и будет примером для подрастающего поколения.

На фасаде школы, где учился росгвардеец, поместили мраморную плиту, а для учеников провели занятие, в ходе которого дети узнали о боевом пути Джамарза. Кроме того, сестра Джамарза прочитала собравшимся стихотворение собственного сочинения, посвященное памяти брата.