О боевом товарище
В Ингушетии увековечили память погибшего росгвардейца
В школе № 12 села Инарки Малгобекского района прошло мероприятие, посвященное памяти сотрудника ОМОН «Беркут-Юг» Управления Росгвардии по Ингушетии младшего сержанта полиции Джамарза Яндиева, погибшего при исполнении служебного долга. Почтить память героя собрались его сослуживцы, родственники и друзья, представители местной администрации, педагоги и учащиеся школы.
Собравшиеся вспоминали, каким достойным, самоотверженным и отважным молодым человеком был Джамарз. Его отец Муса Яндиев поблагодарил руководство и личный состав Росгвардии за трогательную встречу, чуткость и внимание, которое уделяется семьям погибших сотрудников.
В свою очередь офицер территориального управления Росгвардии майор Алексей Мажеев признался, что каждый, кто хоть немного знал Джамарза, отзывается о нем исключительно с положительной стороны.
— Он был настоящим боевым товарищем для нас, проявлял несгибаемое мужество и храбрость в сложной ситуации, — сказал Мажеев. — Память о его подвиге навсегда останется в наших сердцах и будет примером для подрастающего поколения.
На фасаде школы, где учился росгвардеец, поместили мраморную плиту, а для учеников провели занятие, в ходе которого дети узнали о боевом пути Джамарза. Кроме того, сестра Джамарза прочитала собравшимся стихотворение собственного сочинения, посвященное памяти брата.