«Более 500 детей ежегодно смогут осваивать инженерные профессии в технопарке. Речь идет о таких направлениях, как современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование и другие», — отметила руководитель образовательного ведомства республики.

По словам министра, детский технопарк будет расположен на базе общеобразовательной организации.

Детские технопарки «Кванториум» — площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков — способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Основные задачи сети технопарков — стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий, поддержка талантливых подростков, вовлечение учеников в научно-техническое творчество.

Напомним, первый технопарк «Кванториум» был открыт в Ингушетии в декабре 2018 года на базе образовательного центра в Магасе. Там действуют шесть площадок, на которых обучаются около 800 детей от 12 до 18 лет, их учат создавать мобильные приложения, роботов начального уровня, обучают 3D-моделированию и т. д.

Разрыв между образованием и потребностями реального сектора экономики существует. И если школьная система, призванная давать базовые знания, достаточно инерционна, чтобы быстро реагировать на запросы общества, то на дополнительное образование в этом плане возлагаются большие надежды.

Проблема разрыва между качеством образования и насущными потребностями работодателей актуальна уже несколько десятилетий. В начале 2000-х, как ответ на запрос, возникают новые формы взаимодействия научной среды и индустрии. Крупные компании стали вкладывать ресурсы в корпоративные образовательные проекты. Особенно нехватка профильных кадров ощущалась в IT-индустрии, поэтому именно этот сектор первым откликнулся на веяние времени. Россия продолжает развивать сети инженерных и бизнес-инкубаторов на территории страны.

Детские технопарки «Кванториум» — это, прежде всего, уникальная среда для развития универсальных навыков и предметных компетенций через решение реальных кейсов от промышленных партнеров программы. Можно сказать, что здесь детей «учат учиться», то есть педагоги не дают готовых знаний, а предлагают задавать вопросы, самостоятельно работать с информацией, осмыслять большие объемы данных и верифицировать их. Работа строится на основе развития четырех важных компетенций, или 4К: креативность, коммуникативность, критическое мышление, командная работа. Так «Кванториумы» воспитывают поколение детей, способных обеспечить будущий технологический прорыв в нашей стране.