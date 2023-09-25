«Мы понимаем, что существует угроза роста заболеваемости ковидом, — говорит министр здравоохранения Ингушетии Зарема Антошкиева, — система здравоохранения принимает все необходимые меры для защиты нашего населения и обеспечения безопасности всех граждан. На базе медицинских учреждений республики предусмотрено достаточное количество коечного фонда. Призываем всех жителей нашей республики соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок, частое мытье рук и соблюдение физической дистанции».

Как известно, в 2020 и 2021 годах заболеваемость гриппом была очень низкой, что объясняется своего рода вытеснением Covid-19 многих вирусов. Но по предположению исследователей, в 2023-2024 годах ожидается возвращение этой инфекции, что вызывает тревогу у медицинских работников. По рекомендации специалистов ВОЗ проводить вакцинацию следует за 2-3 недели до начала активного распространения вирусов, в период с сентября по ноябрь. Но если даже в течение этого времени пациент не успел сделать прививку, то поставить её никогда не поздно, с учетом того, что своего пика активности вирус достигает в январе-феврале.

По данным официального сайта Минздрава республики, министр здравоохранения Ингушетии совместно с коллективом сделали вакцинацию от гриппа препаратами отечественного производства «Совигрипп» и «Ультрикс». «Многолетний опыт прививочных организаций против гриппа показал, что вакцинация эффективна и безопасна», — отметила Зарема Антошкиева.

Как известно, в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинации подвержены прежде всего люди, входящие в группу риска заболевания гриппом. Это прежде всего медицинские работники, учащиеся дошкольных и школьных учебных заведений, студенты вузов и ссузов республики, а также сотрудники и пользователи транспорта, коммунальной отрасли, люди старше 60 лет, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.

Статистика показывает, что в Ингушетии с начала прививочного сезона вакцинацию прошли более 32 тысяч граждан. Главная цель вакцинации против гриппа — это защита населения от массового и неконтролируемого распространения инфекции, спасение жизни людей от предполагаемых осложнений гриппа. Создание коллективного иммунитета защитит население от распространения вируса.

К сведению жителей, из-за сезонного роста заболеваемости гриппом в Ингушетии и в некоторых регионах России введён обязательный масочный режим, но пока что он коснулся только медицинских работников, а пациентам медицинских учреждений рекомендовано ношение масок и соблюдение всех правил гигиены.