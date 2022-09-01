В торжественном мероприятии приняли участие начальник отделения по военно-политической работе владикавказского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Анатолий Дубров, директор школы искусств и председатель общественной организации «Союз художников Республики Ингушетия» народный художник Республики Ингушетия Муса Мартазанов, председатель Ингушского регионального отделения движения «Матери России» Лейла Амерханова, а также военнослужащие территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

От командования бригады подполковник Анатолий Дубров поздравил школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года.

«Первое сентября — волнующий, светлый праздник для первоклассников, а для всех учащихся — день долгожданных встреч. Дорогие школьники, пусть новый учебный год принесет вам глубокие знания и радость побед», — подчеркнул офицер в своем выступлении.

Также слова особой благодарности были выражены в адрес руководства и коллектива ведомственной школы.

По традиции мероприятие завершилось творческими выступлениями школьников, поздравлениями первоклассников и запуском воздушных шаров.

В День знаний гости посетили и ведомственный детский сад Росгвардии «Солнышко». Воспитанники дошкольного учреждения в этот день представили яркую концертную программу с песнями, танцами и музыкальными постановками.

Гости мероприятия отметили особый вклад коллектива учебного заведения в воспитание будущего поколения.

«Именно вы вносите огромный вклад в их воспитание. Пусть в вашей жизни каждый день будет удивительным, наполнен светлыми чувствами и положительными эмоциями. Чувство особой гордости наполняло меня от того, как наши дети пели гимн нашей страны», — отметил подполковник Дубров.

Кроме того, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия приняли участие в обеспечении общественного порядка на период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Более 150 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов, обеспечили надежную защиту почти шестидесяти республиканских школ.