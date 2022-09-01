Мероприятие

Ко Дню знаний

В Ингушетии в учебных заведениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню знаний

0

В ведомственной школе и детском саду, расположенных на территории Назрановского полка Росгвардии, состоялись мероприятия по случаю празднования Дня знаний

В торжественном мероприятии приняли участие начальник отделения по военно-политической работе владикавказского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Анатолий Дубров, директор школы искусств и председатель общественной организации «Союз художников Республики Ингушетия» народный художник Республики Ингушетия Муса Мартазанов, председатель Ингушского регионального отделения движения «Матери России» Лейла Амерханова, а также военнослужащие территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

От командования бригады подполковник Анатолий Дубров поздравил школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года.

«Первое сентября — волнующий, светлый праздник для первоклассников, а для всех учащихся — день долгожданных встреч. Дорогие школьники, пусть новый учебный год принесет вам глубокие знания и радость побед», — подчеркнул офицер в своем выступлении.

Также слова особой благодарности были выражены в адрес руководства и коллектива ведомственной школы.

По традиции мероприятие завершилось творческими выступлениями школьников, поздравлениями первоклассников и запуском воздушных шаров.

В День знаний гости посетили и ведомственный детский сад Росгвардии «Солнышко». Воспитанники дошкольного учреждения в этот день представили яркую концертную программу с песнями, танцами и музыкальными постановками.

Гости мероприятия отметили особый вклад коллектива учебного заведения в воспитание будущего поколения.

«Именно вы вносите огромный вклад в их воспитание. Пусть в вашей жизни каждый день будет удивительным, наполнен светлыми чувствами и положительными эмоциями. Чувство особой гордости наполняло меня от того, как наши дети пели гимн нашей страны», — отметил подполковник Дубров.

Кроме того, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия приняли участие в обеспечении общественного порядка на период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Более 150 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов, обеспечили надежную защиту почти шестидесяти республиканских школ.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Премьер Ингушетии в День знаний побывал на празднике в отремонтированной Назрановской школе
Представители ОНФ в Ингушетии обеспокоились мусорной свалкой в Малгобеке
В Ингушетии и других регионах СКФО доля обучающихся в двухсменку снизится до конца года на 2%
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в проекте «Заповедное дело РГО» в Карелии
Юные таланты из Ингушетии приняли участие в Детском культурном форуме
В Ингушетии будут созданы 3D-копии памятников истории и культуры республики
В Ингушетии проверили безопасность электроустановок возле образовательных учреждений
В селе Барсуки Ингушетии заменили два пожарных гидранта на улицах Одесская и Зязикова
Власти Джейрахского района обновили флаги России и Ингушетии на Столовой горе
В Ингушетию прибыла команда специалистов клиники имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета
Директора ГУП в Ингушетии будут судить за хищение свыше 2,2 млн рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 