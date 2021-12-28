По материалам следствия, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Малгобека, подозреваемый, достигший 18-летнего возраста и не имеющий права на отсрочку и освобождение, военным комиссариатом по городу Малгобек и Малгобекскому району был признан годным для прохождения военной службы.

После этого ему была выписана повестка о явке на отправку для прохождения военной службы. Отказавшись пополнять ряды Российской армии и получать указанную повестку, молодой человек удалился из здания военкомата.

При следующем отказе получать повестку гражданина принудительно доставили в военкомат, откуда он был отправлен на сборный пункт в военный комиссариат Республики Ингушетия, где прошел контрольную медицинскую комиссию и был признан годным для прохождения военной службы. Далее молодого человека направили в зал для переодевания в военную форму, откуда тот сбежал и до завершения осеннего призыва по месту своего жительства не появился, тем самым уклонившись от прохождения военной службы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

К сожалению, далеко не все юноши в наши дни понимают, что они могут получить реальный срок за уклонение от службы в армии. Единственным условием избежания ответственности является наличие законных оснований на освобождение от службы в армии.

Напомним, уголовная ответственность за уклонение наступает в следующих случаях:

• Отказ от повестки под роспись. Если при постановке на воинский учет или призыве на службу юноше вручают повестку и предлагают расписаться за ее получение, а он отказывается, то его действия — это уклонение от службы.

• Неявка в военкомат по повесткам. Если при постановке на воинский учет или в момент призыва на воинскую службу повестка была вручена под роспись, а молодой человек, подлежащий призыву в армию, не явился в военкомат, то это тоже уклонение от службы.

• Симуляция болезни или нанесение вреда своему здоровью. Попытка обмануть врачей из медицинской комиссии может иметь серьезные последствия. К примеру, если призывник представляет фальшивые справки или умышленно ломает себе палец, то его ждет уголовная ответственность за уклонение.