Трансплантация костного мозга остается одной из перспективных технологий в лечении гематологических, онкологических, наследственных и аутоиммунных заболеваний. В этой операции ежегодно нуждаются более чем пять тысяч россиян. Во Всемирном банке костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) зарегистрировано 35,6 миллиона человек, но найти совместимого донора россиянам сложно, поскольку в нашей стране много национальностей и генетических сочетаний, которых нет больше нигде в мире. Потому, не дождавшись подходящего донора, у нас умирают в год около трех тысяч человек. Единственное решение проблемы — вступление в национальный регистр как можно большего количества людей разных национальностей.

А между тем, по данным ВЦИОМ, 61% россиян ничего не слышали о донорстве костного мозга, а каждый второй респондент считает эту процедуру опасной.

Что такое костный мозг и где он вообще расположен?

Это кроветворная ткань, которая находится в крупных костях человека. В костном мозге есть гемопоэтические (кроветворные) стволовые клетки (ГСК), когда они делятся и созревают, образуются все виды клеток крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. ГСК — отправная точка для процесса кроветворения в организме. Стволовые клетки имеют уникальную способность размножаться. И это качество врачи используют для лечения многих заболеваний методом заселения костного мозга от здорового человека (донора) к больному (реципиенту), восстанавливая тем самым здоровое кроветворение. Соответственно, цель врачей — собрать достаточное количество донорского ГСК

Зачем нужны доноры костного мозга?

Как мы уже говорили, несмотря на то что во Всемирном банке костного мозга 35,6 миллиона доноров, найти совместимого с россиянином сложно. В нашей стране проживает много национальностей и генетических сочетаний. Ещё сложнее жителям Кавказа найти своего «генетического двойника» в европейской базе. Спасает то, что кавказские семьи бывают большие, поэтому выше вероятность найти родственного донора. Огромная проблема у жителей Крайнего Севера, им, как правило, найти донора практически не удается.

Единственное решение проблемы — вступление в национальный регистр как можно большего количества людей разных национальностей. Затраты на трансплантацию клеток и все остальные процедуры российского пациента с российским же донором не превышают 160 тыс. рублей, в то время как вся эта процедура, связанная с донором из европейского банка, требует порядка 20 тыс. евро. Государство не может выделить такие деньги, у пациентов их тоже, как правило, нет — финансирование возлагается на благотворительные фонды.

Любой ли костный мозг подойдет больному или он чем-то отличается?

Нет, костный мозг у каждого свой. Найти себе донора с подходящими стволовыми клетками сложнее, чем с кровью. Иногда среди родственников пациента может оказаться потенциальный донор костного мозга, но так бывает только в 50% случаев. Если среди родных нет никого подходящего, нужно искать человека с таким же HLA-генотипом (это цифровой показатель генов, он отвечает за тканевую совместимость).

Найти донора можно через регистры (банки) доноров костного мозга. В них содержатся данные людей, прошедших так называемое фенотипирование, то есть исследование клеток и генотипа, и, разумеется, согласившихся стать донорами ГСК. Пациент и донор с одним и тем же этническим происхождением вероятнее подойдут друг другу. Значит, чем больше людей пройдут типирование, тем больше в регистрах разных генетических данных, а значит, выше вероятность совместимости пациента и донора.

А как выглядят банки костного мозга?

Это электронные базы, компьютерная сеть, в которой хранится информация о генотипе потенциальных доноров и больных. Система определяет, насколько совместимы донор и реципиент.

Совместимость у всех разная. У каждой клетки человека есть свой набор рецепторов — главный комплекс гистосовместимости.

Для трансплантации необязательна совместимость групп и резус-факторов крови, важнее именно генетическая совместимость, потому родственный донор имеет больше преимуществ перед донором неродственным.

А как его достают? Большим шприцем из позвоночника?

Костный мозг — не спинной, поэтому никто не будет выкачивать у доноров стволовых клеток жидкость из позвоночника. Собрать клетки можно двумя способами. Первый и самый распространенный — взять их из крови. В таком случае донору предварительно на протяжении нескольких дней вводят подкожно препарат «стволовые факторы роста», что стимулирует выход ГСК из костного мозга в кровь.

Сам забор клеток из крови очень похож на обычное донорство компонентов крови, например, тромбоцитов. Человека сажают в кресло, из вены берут кровь, она фильтруется в аппарате. Дальше машина забирает себе стволовые клетки, а все остальное возвращает обратно донору. Процесс длится несколько часов.

Во втором случае берут не кровь, а сам костный мозг. Для этого донору делают общую анестезию, шприцем прокалывают тазовую кость и берут литр смеси костного мозга и крови (это не более 5% всего костного мозга). После из взятой смеси выделяют стволовые клетки. Операция длится примерно полчаса, а донор в этом случае около двух дней проводит в стационаре. После процедуры могут быть болезненные ощущения, которые снимаются обезболивающими.

Второй вариант используется существенно реже, когда врачам не удается собрать периферические, то есть циркулирующие в крови ГCK. Поскольку он сложнее, соглашаются на него в основном родственники нуждающегося в трансплантации. Впрочем, донор сам может выбрать способ забора клеток.

Как стать донором?

В России стать донором может любой здоровый гражданин РФ без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет, в некоторых случаях до 50 лет. Возраст имеет значение: чем моложе донор, тем выше концентрация клеток в трансплантате и их «качество».

Первый шаг — это сдача крови на типирование. Такая возможность теперь появилась и в Ингушетии. Совсем недавно руководством РСПК был заключен договор с Кировским НИИ для его проведения, а это значит, что мы теперь сможем помочь своим тяжелобольным землякам.

Сдаем около 10 миллилитров крови на типирование и подписываем соглашение о вступлении в регистр. Через некоторое время после типирования на электронную почту приходит сообщение, что с анализами все в порядке и вас занесли в регистр.

Типирование ни к чему не обязывает донора — можно отказаться в любой момент. Но важно помнить, что за 10 дней до пересадки стволовых клеток больному проводят высокодозную химиотерапию, которая полностью уничтожает его собственную кроветворную и иммунную системы. Поэтому отказ в последнюю минуту может быть губителен для того, кто так ждет трансплантации.

Трудно ли восстановиться после донорства костного мозга?

Донор отдает лишь малую часть своего костного мозга — 5% стволовых клеток здорового человека достаточно для восстановления кроветворения у больного. Потеря части стволовых клеток никак не ощущается, а их объем полностью восстанавливается в течение 7-10 дней. Оставшиеся в крови донора ГСК самостоятельно обратно всасываются в костный мозг.

Повторное донорство возможно уже через три месяца после забора клеток, то есть сдать костный мозг можно несколько раз за жизнь.

Можно ли донору знакомиться с реципиентом?

Да, но через два года и только если обе стороны согласны. За два года станет понятно, смог ли костный мозг донора прижиться у реципиента. В некоторых европейских странах и США этот срок составляет один год. А в Испании донорам и реципиентам запрещено видеться на протяжении всей жизни. Анонимность обеспечивает безопасность в случае, если костный мозг не прижился, или если родственники реципиента задумают шантажировать или заняться вымогательством денег.

Донорство костного мозга проводится безвозмездно, можно узнать лишь пол и возраст больного, а также передать что-то анонимное в знак поддержки.

В завершение ещё раз напомним читателям, что 10 июня впервые в Ингушетии на базе Республиканской станции переливания крови при Ингушской республиканской клинической больнице пройдёт акция по типированию для донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.