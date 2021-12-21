«Одним из приоритетных направлений в решении указанных проблем является нацпроект «Образование», в рамках которого республика успешно участвовала в проектах «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» в текущем году открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленности, в которых наряду с такими профильными предметами, как информатика, ОБЖ, технология и естественно-научные предметы, будут обучать детей 3 и 4 классов основам программирования в визуальной среде «скретч», — сказала Бокова.

По данным министра, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 105 образовательных организациях (из которых 86 школ и 19 учреждений дополнительного образования) 300 учебных кабинетов оснащены современным оборудованием, создано 8256 новых мест дополнительного образования. Этот проект охватил аудиторию из 49 536 детей и молодежи. Более 400 преподавателей прошли переподготовку по представленным направлениям, было разработано и утверждено 300 рабочих программ в соответствии с выбранными профилями обучения.

В текущем году начали функционировать 80 кабинетов технического профиля, созданных в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», где школьников обучают таким компетенциям, как робототехника, программирование, 3D-моделирование, электроника, мультимедиа.

Бокова отметила, что также должное внимание уделяется слабым местам в общеобразовательном процессе. Заключено соглашение о сотрудничестве и сформирована дорожная карта по запуску образовательного проекта «Яндекс. Лицей» в республике по обучению школьников программированию.

Определена необходимость повышения доступности современной системы дополнительного образования для всех детей. В этой связи у нас в регионе вводится целевая модель развития системы дополнительного образования. Так, уже в мае создан «Навигатор», где представлены все поставщики программ дополнительного образования. Ведется работа по персонифицированному учету детей и до конца года планируется довести показатель охвата детей дополнительным образованием до 64% от общего количества детей от 5 до 18 лет, в абсолютном выражении этот показатель планируется довести до 85 тыс. детей.

Одной из важных задач руководитель ведомства считает работу по выявлению и развитию молодых талантов, созданию условий для раскрытия и поддержки потенциала каждого ребёнка. Педагоги будут уделять особое внимание организации и проведению разнообразных олимпиад и конкурсов. Для этого создается «Атлас олимпиад и конкурсов», где будет содержаться ежегодно обновляемый перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у учащихся способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах.

В настоящее время в республике остро ощущается недостаток специалистов в сфере точных наук. В этой связи с сентября 2021 года дан старт образовательному процессу среди школьников региона в проектах заочной физико-технической школы Московского физико-технического института. Так, 1056 учащихся вовлечены в клубы ЗФТШ, открыты 48 факультативных групп. Это позволит достичь высокого уровня подготовки к высшим учебным заведениям по любому из четырех направлений (физика, математика, химия, информатика) и увеличит шанс поступление в ведущие вузы страны.

Кроме того, в этом году министерство образования и науки приняло участие в конкурсном отборе Минпросвещения РФ на 2024 год. Одобрены заявки на общий объем финансирования 664,5 млн руб., что позволит реализовать проекты, имеющие существенное значения для системы образования: создание детского кванториума, центра образования IT-Куб, 20 «Точек роста», оснащение 180 кабинетов в 64 дошкольных образовательных организациях в целях создания новых мест дополнительного образования общеразвивающих программ всех направленностей.

Планируется запуск проекта, который позволит на базе 133 образовательных организаций создать современную и безопасную электронную образовательную среду.

Одной из главных задач по-прежнему остается строительство современных, оснащённых соответствующим оборудованием школ и детских садов, создание условий в действующих учреждениях, а также профессиональный рост и социальная поддержка учителей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» ведется работа по формированию и функционированию единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

В сентябре текущего года состоялось открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, который позволит вовлечь педагогических работников и управленческие кадры в национальную систему профессионального роста.

В рамках федерального проекта «Земский учитель» предоставлена единовременная компенсационная выплата 7 педагогам республики, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты.

Министерством просвещения РФ запущен проект «500+» с целью поддержки школ, показавших низкие образовательные результаты. Из 23 школ в рамках федеральной квоты в проекте участвовали 7 школ республики, за которыми закреплены кураторы, оказывающие методическую помощь педагогам на протяжении всего учебного года.

Результаты оценочных процедур являются своеобразным итогом работы педагогов на протяжении 11 лет. Благодаря всероссийским проверочным работам, государственной итоговой аттестации министерство получает возможность выявить дефициты в обучении и вовремя их устранить.

В соответствии с планом работы за истекший 2020-2021 учебный год в полном объеме проведены все оценочные процедуры.

Государственная итоговая аттестация является одной из значимых оценочных процедур на уровнях 9 и 11 классов. В текущем году для организации и проведения государственной итоговой аттестации было подготовлено 8 пунктов проведения ЕГЭ, 3 пункта для проведения ГВЭ, а также 20 пунктов проведения ГИА-9. Экзамены прошли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в штатном режиме, без технологических сбоев.

В 2020-2021 учебном году была обеспечена печать и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях в 100%-ном объеме. Всего для сдачи ЕГЭ было заявлено 2366 человек.

Необходимо отметить, что в текущем году отмечена высокая положительная динамика по результатам ЕГЭ-2021. Впервые за весь период проведения ЕГЭ — 24 стобалльников, которые прошли региональную и федеральную перепроверку. Результаты от 90 баллов и выше получили 322 участника, от 80 баллов и выше — 658 человек.

Минобранауки большое внимание уделит вопросам сохранения и преподавания родного языка.

«Для всех очевидно, что требуются системные меры и в части подготовки педагогов, повышения общей культуры речи и чтения в школьной среде, включения учебников ингушского языка и литературы в федеральный перечень учебников. В целях решения указанных вопросов в 2021 году доукомплектован фонд учебной литературы ингушского языка и литературы», — рассказала собеседница издания.

По её словам, разработаны в рукописях методические пособия и рабочие программы по ингушскому языку и литературе с 1 по 4 классы. До 20 апреля 2022 года, согласно приказу Минпросвещения России, методические пособия и рабочие программы планируется направить для включения в федеральный реестр.

Одним из ключевых вопросов, стоящих перед системой образования республики, являлось приобретение учебников, поскольку в связи с демографическим ростом и износом имеющейся учебной литературы уже 2018 году появилась острая потребность в дополнительном обеспечении школ учебниками. Однако по причине высокой задолженности закупка не была осуществлена.

При этом последняя поставка учебников в рамках соглашения, заключенного между правительством Ингушетии и издательством «Просвещение», была произведена в 2016 году. Министерству образования удалось достигнуть соглашения о реструктуризации долга. Задолженность перед издательством полностью погашена.

В 2021 году было закуплено 303 200 экземпляров учебной литературы с учетом имеющегося фонда. В будущем году нуждается в обновлении учебный фонд, закупленный в 2014-2016 гг., с учетом прироста учащихся, необходимо закупить 747 023 экземпляра учебников на сумму 305 503 300 рублей.

В целях реализации послания Президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года, в части обеспечения 100%-ного охвата бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, за счет республиканских средств построены пищеблоки в 27 общеобразовательных организациях. На сегодняшний день 100% учащихся начальной школы республики обеспечены комфортными условиями для приема пищи.

С целью создания условий для занятия физической культурой и спортом в школах республики, расположенных в сельской местности, в 2021 году проведен ремонт спортивных залов в 8 общеобразовательных организациях, установлены спортивные площадки и созданы спортклубы по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, баскетбол и гимнастика.

В 2020-2021 гг. введены в эксплуатацию 22 образовательные организации. Из них 7 школ общей мощностью 4170 мест и 15 детских сада с мощностью 3200 мест.

До конца текущего учебного года в республике планируется ввод еще 23 объектов образования, из них 9 дошкольных и 14 общеобразовательных организаций. Минобразования региона совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства направлена заявка для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях проведения капремонта зданий общеобразовательных учреждений.

Республика включила в заявку на капитальный ремонт 23 организации общего образования, выбранных в порядке степени приоритетности проведения ремонтных работ, с учетом соблюдения пропорции 60% зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (городах с населением менее 50 тыс. человек).

Вопросы комплексной безопасности при подготовке образовательных учреждений являются крайне важными. 178 образовательных учреждений нуждаются в устранении нарушений антитеррористической безопасности, и 169 организаций — в устранении нарушений противопожарной безопасности.

Также 142 образовательные организации, по данным ведомства, нуждаются в проведении ремонта отопительных систем.