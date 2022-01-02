Безопасность

На страже защиты населения от ЧС

В Ингушетии выбрали лучших спасателей в ходе ежегодных конкурсов

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В Главном региональном управлении МЧС России подвели итоги деятельности территориальной и функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС республики за 2021 г. и определили задача на 2022 год.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Тимур Фаттахов, главный спасатель республики Вячеслав Борисов, главы администраций муниципальных образований, ветераны и личный состав главка и подведомственных учреждений.

После показа фильма о работе ведомства за отчетный период с докладом выступил руководитель управления. Борисов отметил наиболее важные мероприятия, проведенные в 2021 году, по его словам, задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций были выполнены на высоком уровне.

Продолжилось мероприятие церемонией награждения благодарностями Главы Ингушетии особо отличившихся специалистов администрации муниципальных образований, министерств и ведомств республики.

Кроме того, в рамках встречи подвели итоги ежегодных конкурсов. Лучшим образовательным учреждением признана школа № 17 Назрани, в номинации «Лучший старший оперативный дежурный» победил Магомед Гарданов. Самый высокий результат в минувшем году показала пожарно-спасательная часть № 4 Карабулака, лучшей поисково-спасательной службой признан Назрановский отряд «Эрзи». Лучший специалист по мониторингу и прогнозированию ЧС — Мурад Хадзиев.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) — система объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от ЧС. Состоит из территориальных и функциональных подсистем.

Система имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Управление РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения.

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