Парламент

Общественная работа поможет стать специалистами

В Ингушетии выбрали спикера молодежного парламента и его заместителей

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В Народном собрании Ингушетии прошло первое заседание молодежного парламента республики. Избранные депутаты определились с кандидатурой председателя, его заместителей и решили другие важные вопросы для организации эффективной работы органа.

В мероприятии приняли участие глава Народного собрания Магомет Тумгоев, руководитель администрации Главы и правительства республики Джамбулат Оздоев.

Открывая заседание, Тумгоев отметил, что избранный состав молодежного парламента прошел процедуру праймериза и состоит из наиболее активной части молодежи республики.

«Депутаты приветствуют и поддерживают молодых людей, которые хотят участвовать в законотворческом процессе и в общественной, производственной, экономической жизни родной республики. Коллеги уже принимали участие в молодежных волонтерских, добровольческих проектах, участвовали в органах молодежного самоуправления муниципальных образований. Общественная работа поможет им в дальнейшем стать специалистами в любой избранной сфере. Думаю, они многому научатся и многое успеют сделать», — сказал спикер.

В свою очередь Оздоев напомнил молодым депутатам об изменении их статуса в обществе. «Ответственность и аккуратность в работе, сдержанность в беседе и спорах в общественных мероприятиях, умение отстаивать государственную точку зрения являются для вас приоритетом. На вас будут смотреть, оценивать и равняться. Не забывайте, что вы — представители Республики Ингушетия», — напутствовал Оздоев.

Избрав председателя, депутаты определились с кандидатурами на посты заместителей председателя. Спикером они избрали Адама Аспиева, его заместителями стали Мустафа Гомкортиев и Урусхан Барханоев. Также были определены председатели, заместители и члены комитетов молодежного парламента.

«Четвертый созыв молодежного парламента в своей работе планирует создать диалоговою площадку, где нас услышит действующая власть муниципального и регионального уровней. Опираться в работе мы будем на профильные комитеты законодательного собрания», — сказал в своем выступлении Аспиев.

Молодежному парламенту республики в этом году исполняется 13 лет. За это время он не раз доказывал свою эффективность в законотворческих инициативах и социально значимых проектах.

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