«Мысль, что без языка нет нации, охватила умы ингушей самых разных возрастов. В последние годы выходит одна новинка за другой. Стремление сохранить родной язык особенно активно проявляют простые жители, настоящие энтузиасты. Среди них и 16-летний Накир Зангиев, — говорит руководитель организации КПЦ «Ираз» Аза Дидигова. — Будущий ИТ-специалист, выпускник школы № 3 г. Карабулака, победитель различных конкурсов реализовал долгожданный проект по сохранению ингушского языка. Перспективный молодой человек издал развивающее пособие для детей на родном языке».

Заместитель директора по библиотечной работе Лидия Мальсагова отметила важность и значимость этого издания.

«Это билингвальное издание на ингушском и на русском языках, — говорит она, — замечательное издание, которое содержит название многих предметов и явлений, а также закрепительный материал — кроссворды, игры и раскраски».

С просьбой организовать презентацию этой книги в стенах Национальной библиотеки к ним обратился представитель национального благотворительного проекта «Безликие» Алихан Хамхоев. Лидия Мальсагова уверена, что книга будет востребована как для детей, так и для родителей, а также тех, кто занимается продвижением ингушского языка — преподавателей, репетиторов, энтузиастов.

Обучающее пособие было издано при финансовой поддержке национального проекта «Безликие», что оказалось большой поддержкой для юного Накира Зангиева.

«В Телеграме у нас есть чат помощи, в который наши земляки обращаются за поддержкой при реализации того или иного проекта. Накир связался с нами через него и рассказал о своей книге, которую он написал еще в 15 лет, но столкнулся с такой проблемой, что не имел возможности ее выпустить. Мы поддержали его идею, связались с хорошо известным в республике и за ее пределами знатоком родного языка Илезом Матиевым, чтобы он проверил материал, и стали готовить его к печати», — говорит представитель «Безликих» Алихан Хамхоев.

Книга, изданная в количестве 1000 экземпляров, предназначена для бесплатной раздачи жителям республики. Это ярко иллюстрированное издание знакомит детей с такими темами, как фрукты, овощи, транспорт, цвета, животные, части тела, дни недели, месяцы и многое другое.

«Идея пришла ко мне давно, а саму концепцию я обдумывал ещё в ноябре прошлого года, когда выиграл во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», направленном на выявление молодых талантов, где ценится способность нестандартно мыслить. Именно эти проектные навыки помогли мне в создании этой книги. На протяжении трёх лет моего участия в этом конкурсе я укрепил навыки графического дизайна, навыки исследования, анализирования той или иной ситуации, решения тех или иных проблем», — делится Накир Зангиев.

«Сложностей в создании самой работы не было особо, потому что это то, что я умею, то, что я практиковал много раз. Основные сложности были, если честно, в издании книги. Потому что если посмотреть на моих сверстников, которые реализуют подобные проекты в соседних регионах, то они всегда это делают при поддержке каких-то государственных органов. Я обращался, конечно, но были всего лишь обнадёживающие обещания, которые попусту потратили моё время».

Несмотря на отсутствие поддержки, молодой общественник не стал отчаиваться и опускать рук, а стал искать новые пути к своей цели.

«Руководители проекта «Безликие» были единственными, кто без лишних разговоров быстро перешли от слов к делу и помогли мне в издании этой работы, они реализовывают подобные проекты, поддерживая инициативы, направленные на пользу нашей республики, посредством организации сборов. Я давно за ними наблюдал и знаю, какую большую работу они провели даже за этот один год. Обращение к ним было уже каким-то моим смиренным фактором, когда я уже понял, что никто не поможет мне с реализацией этой книги, а издание такого тиража было достаточно затратным».

На презентации книги «Г1алг1ай мотт 1омабара книжка» («Книга по изучению ингушского языка») было сказано много слов поддержки и благодарности Накиру Зангиеву, который сегодня уже готовится к созданию нового пособия и настольных игр на ингушском языке.