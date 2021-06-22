Доля населения в итоговой цифре занимает 3,6% — 322 тыс. кВт. ч на 966 тысяч рублей. 96,4% — 8,7 млн кВт. ч (более 59 млн рублей) приходится на юридические лица. В лидерах антирейтинга энергетиков город Назрань и Назрановский район, где зафиксировано 36 случаев энерговоровства на 6,5 млн кВт. ч (более 40 млн рублей).

«Россети Северный Кавказ» проводят в республике большую работу по выявлению и пресечению фактов хищения электроэнергии. Специалисты ежедневно сравнивают объёмы энергоресурса, отпущенные с подстанций, с фактически оплаченными, отслеживают динамику потребления. Определив участки, где разница велика, рабочие группы районных электрических сетей осматривают воздушные линии электропередачи на предмет незаконных подключений, проверяют состояние счетчиков. На «проблемных» участках к контрольным мероприятиям привлекают представителей правоохранительных органов.

По каждому факту энерговоровства сотрудники филиала «Ингушэнерго» составляют акты о неучтенном потреблении. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы. У физлиц — с применением десятикратного норматива. Кроме того, нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством. В итоге сумма к оплате увеличивается в десятки, а то и в сотни раз. К примеру, если месячная стоимость ресурса, полученного законным путем, для владельца продуктового магазина составила бы в среднем около 9 тысяч рублей, то в случае обнаружения факта хищения заплатить придется до нескольких сот тысяч.

«Энергокомпания постепенно выводит из «тени» незаконного потребления те предприятия, которым годами удавалось избегать полных расчетов с гарантирующим поставщиком. Тем самым мы возвращаем средства, предназначенные на обслуживание и модернизацию энергооборудования, установку новых приборов учета, обучение персонала, социальные инициативы», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев.