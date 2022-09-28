Помимо представителей прокуратуры республики, в нём приняли участие ответственные работники республиканского МВД, управления Федеральной службы безопасности и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ингушетии.

Участники обсудили результаты работы по исполнению задач, ранее поставленных на заседаниях рабочей группы, обсуждены актуальные вопросы обеспечения правильного учета преступлений и лиц их совершивших, обеспечения достоверности данных федерального статистического наблюдения, выработаны общие подходы для устранения имеющихся недостатков.

Отмечено, что органами прокуратуры республики по результатам деятельности в сфере уголовно-правовой статистики за первое полугодие 2022 года выявлено 2167 нарушений (+50,8%) (аналогичный период прошлого года — 1437), в том числе, 704 нарушения сроков представления документов первичного учета (615) и 905 фактов искажения сведений (577).

В преддверии ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (далее — ГАС ПС) важнейшей задачей является актуализация остатка нераскрытых преступлений прошлых лет с конкретизацией органов, осуществляющих их расследование.

Также необходимо улучшить взаимодействие для организации сверки данных о зарегистрированных сообщениях, о преступлениях и выявления проблемных вопросов, возникающих при интеграции ГАС ПС и сервиса обеспечения деятельности дежурных частей единой системы информационно-аналитического обеспечения МВД России.

Решением межведомственной рабочей группы запланированы мероприятия по обеспечению достоверности данных федерального статистического наблюдения, осуществлению взаимодействия, выработке совместных предложений для решения проблемных вопросов.