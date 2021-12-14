Республика участвует в исполнении 43 региональных проектов в рамках Указа по национальным проектам. Их общий бюджет составляет 11 млрд 882 млн рублей: федеральный бюджет — 11,6 млрд рублей, а республиканский — 200 млн рублей.

По состоянию на 13 декабря законтрактовано 10 млрд 583 млн рублей, или 89% от предусмотренного объема, заключено 128 контрактов, из них 108 государственных и 20 муниципальных. Подписано 102 соглашения по линии регионального Минсельхоза на реализацию агростартапа и 4 Минэкономики Ингушетии — на поддержку МСП.

На текущую дату в общей гистограмме по СКФО республика находится в зеленой зоне по следующим национальным проектам: «Жилье и городская среда» с кассовым исполнением 75% при среднем значении по РФ 68%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с кассовым исполнением 100% при среднем значении по РФ 86%, «Цифровая экономика» с кассой 100% при среднем значении по РФ 56%, «Экология» с кассой 71% при среднем значении по РФ 67%, «Малое и среднее предпринимательство» с кассой 97% при среднем значении по стране 90%.

В ходе встречи, в которой приняли участие курирующие данное направление вице-премьеры, парламентарии, представители проектного офиса при республиканской администрации, руководитель субъекта обозначил основные критерии оценки деятельности исполнителей — всех лиц, ответственных за реализацию нацпроектов в Ингушетии.

Калиматов отметил, что существуют замечания по срокам реализации, в частности, они касаются возведения объектов по нацпроектам «Образование» и «Демография». Он подчеркнул, что нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки и не допускать их впредь.

«Речь идет о жизненно важных для жителей республики объектах — детских садах и школах. Речь идет о наших детях, их будущем», — заключил Глава республики.

Ранее руководитель региона сообщал, что завершение работ по ряду школ и детских садов затягивается из-за увеличения стоимости стройматериалов и пандемии коронавируса.

В случае отсутствия механизмов и дополнительных средств из федерального бюджета достроить эти объекты своими силами не представляется возможным в связи с высокой дотационностью республики. В таком случае не будут созданы 15 тыс. 692 ученических места, в том числе 1 тыс. 540 — в дошкольных образовательных организациях, нехватка которых и так остро ощущается.

В 2021 году в Ингушетии в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» ведется строительство 30 объектов и выкуп 1 объекта на общую сумму свыше 9 млрд руб.

Кроме того, по заявкам республики, в соответствии с распоряжением правительства РФ, в госпрограмму России «Развитие образования» на 2021-2023 годы дополнительно включены шесть школ.

По нацпроекту «Образование» и другим госпрограммам с 2020 года в регионе уже построено и ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций на 15 тыс. 254 ученических места. Для ликвидации нехватки мест и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации более чем на 21 тысячу ученических мест.

Республике дополнительно будет выделено из федерального бюджета более 1,5 млрд на капремонт школьных зданий, нуждающихся в реконструкции или реставрации.