В августе этого года проект «Восстановиться от Covid-19» был запущен и в Ингушетии.

«Мы изучили материалы по проекту, 14 августа получили все необходимое оборудование и максимально быстро занялись распространением информации среди жителей республики о старте курсов реабилитации для людей, переболевших ковидом. В этот же месяц нам удалось оказать помощь 32 жителям Ингушетии, выпустив первый поток участников проекта», — рассказала нашему издательству Мадина Буражева, координатор программы республиканского отделения РКК.

Программа реабилитационного курса разработана Российским Красным Крестом и Министерством здравоохранения России. В нее вошли мастер-классы и занятия под руководством тренеров. В Ингушетии занятия по дыхательной и вестибулярной гимнастике, лечебной физкультуре и скандинавской ходьбе проходят под руководством инструктора ЛФК Марины Торшхоевой.

Эффективность комплекса дыхательных упражнений для тех, кто переболел ковидом, доказана специалистами, которые отмечают, что после занятий увеличивается объем легких и регулируется дыхание.

«В наш курс входит 10 занятий. 3 урока посвящены теоретической части, 7 практической. Улучшения заметны после первых же практических занятий. Помимо этого, мы даем мастер-классы, после которых люди могут далее уже самостоятельно в домашних условиях выполнять упражнения по дыхательной и вестибулярной гимнастике», — говорит Мадина Буражева.

Оздоровительный курс по программе проходит в специально оборудованном учебном классе на базе ИРО РКК.

Бесплатно присоединиться или выйти из проекта может каждый желающий и в любое время. Занятия проходят по адресу: город Назрань, улица Магистральная 39 А. Для участия в проекте желающим необходимо предварительно позвонить по телефону 8 928 090 14 30.