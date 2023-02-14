Ранее в нашей газете поднималась тема борьбы с наркоманий на примере деятельности реабилитационного центра «Возрождение», руководитель которого, Хамзат Осканов, подробно рассказал о тонкостях работы учреждения.

Сегодня мне бы хотелось осветить еще один немаловажный момент в данном направлении, который нашел свое воплощение в методах лечения центра социальной адаптации Ингушетии «Шанс». Речь пойдет о трудотерапии.

Труд как метод терапии использовался людьми издревле. Но с 18 века данное направление получает поддержку в сфере медицины, которое применяется для восстановления психологического состояния пациентов. Данный вид терапии включал в себя далеко не только выполнение определенных спортивных упражнений, работу с землей или участие в несложном фабричном производстве, но и вышивание, рисование, лепку, занятия музыкой, коллективное посещение культурных мест или совместные игры.

Сделать акцент в своей работе на одном из самых продуктивных методах реабилитации решил руководитель центра «Шанс» Марат Озиев.

«Мы занимаемся профессиональным лечением всех видов зависимости: алкоголизма, наркомании и игромании. Стоит отметить, что сейчас в Республике Ингушетия и на Кавказе в целом существует большое количество подобных учреждений, которые прикладывают максимум усилий в борьбе с наркоманией. Но к сожалению, не все учреждения могут затронуть как раз проблему социальной адаптации».

Депутат городского совета Назрани отмечает, что, поместив пациента в закрытое учреждение на несколько месяцев и применив социальные методы лечения, можно помочь ему избавиться от зависимости лишь на время. Вернувшись к привычной среде, он вновь сталкивается с проблемами, которые и подтолкнули его к употреблению наркотических веществ.

«У него отсутствует социальные лифты, деньги, возможность устроиться или найти работу. Он вновь попадает в среду, в которой не может чего-то добиться, самореализоваться. Зависимые люди отличаются тем, что они не стрессоустойчивы. Они, как дети, не умеет преодолевать сложности жизни и убегают от проблем к употреблению запрещенных веществ. Проблема употребления наркотиков — это лишь вершина айсберга, сама проблема кроется глубже: в невозможности реализовать свой потенциал, свои человеческие или мужские потребности».

Выход из этой ситуации Марат Озиев видит в прививании труда и полезных навыков.

«Я считаю ключевым отличием и принципиальным качественным показателем нашей работы по проекту то, что мы занимаемся этим моментом ещё на стадии лечения. Мы заключили договор с Ассоциацией ремесленников Ингушетии, и в рамках этого договора к нам в определённые промежутки времени будут приходить с мастер-классами разные ремесленники. Помимо них, к нам будут приходить ещё ребята, которые будут обучать наших пациентов гончарному делу, а в тёплое время года мы также планируем проводить обучение плотническому делу и ковке».

В начале февраля состоялось первое занятие по обучению реабилитантов ремеслам. Подобное мероприятие в республике проводилось впервые. Своими знаниями и опытом с участниками поделился Хасан Оздоев, который провел мастер-класс по обучению кожевенному ремеслу.

«Мы поехали с Адамом Галаевым, чтобы поддержать наших парней с различными зависимостями. Ради Аллаха. Это богоугодное дело, и я всегда рад участвовать в добрых делах», — рассказал Хасан Оздоев.

Мастер по работе с кожей продемонстрировал присутствующим процесс изготовления кожаных ремней из шкур КРС, который продлился больше двух часов.

«Признаюсь, я был впечатлен увиденным. Принимали участие все желающие. Там были ребята разного возраста и нации, но все проявили искренний интерес. Получалось у них очень хорошо, я даже был приятно удивлен», — поделился Хасан Оздоев.

Директор центра «Шанс» отмечает психологический эффект от занятий полезным трудом.

«Сама по себе трудотерапия приучает человека к ответственности, показывает ему, что он что-то умеет, на что-то способен, что он может что-то сделать своими руками. Это очень влияет на восстановление психологического состояния человека».

Однако ограничиваться этим достижением команда Марата Озиева не планирует, но намерена поддерживать своих подопечных и дальше на новом пути, который они найдут в своей жизни: в рамках данной программы по окончании лечения реабилитанты центра «Шанс» получают сертификат об обучении.

«Те, кто лучше всех себя проявит, смогут продолжить работу вместе с Адамом Галаевым, руководителем ассоциации ремесленников. Кроме того, у нас есть программа по трудоустройству на крупные инфраструктурные объекты, возводимые в рамках нацпроектов. В последнее время такие крупные государственные компании, как „Росавтодор“, обращаются к регионам с призывом о том, чтобы они хотели бы заменить, скажем так, мигрантов и гастарбайтеров на представителей регионов. Таким образом, мы можем устроить своих выпускников на подобные работы со следующими условиями: бесплатная дорога, бесплатное проживание, бесплатное питание, а также зарплата от 30 до 40 тыс. в зависимости от объекта».

По словам Марата Озиева, это стало возможным благодаря контракту, который они заключили с общероссийской организацией «Мобильные кадры России». Молодой человек уже имеет опыт в данной сфере, занимаясь общественной деятельностью, он принимал участие в работе по трудоустройству студентов республиканских колледжей.

Общественник со стажем, Марат Озиев реализовывал различные социальные проекты, принимая активное участие в молодежной политике региона. Депутат городского совета Назрани поделился неутешительными данными: за 2022 год в число топ-5 регионов по наркопреступлениям вошла и Республика Ингушетия, заняв четвёртое место.

«В последнее время я понял, что моим долгом должна стать борьба с этой нечистью, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и, конечно, работа на профессиональном уровне соответствующего учреждения. Проблема распространения наркотиков и наркомании в Республике Ингушетия стоит очень остро, а на мой взгляд — это номер один социальная проблема в нашем регионе».

Стоит отметить, что испокон веков у нашего народа трудовое воспитание было основополагающим. С раннего возраста благодаря труду люди закалялись телом и духом, что укрепляло их волю и приверженность моральным ценностям. А потому курс, выбранный активистами, может быть отличным примером для других центров и напоминанием для нас самих, почему в нашей культуре праздность всегда была отличительной чертой недостойного человека и к чему она привела сегодняшнее поколение...