«Проект реализован с учетом опыта образовательного центра «Сириус» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», — сказал собеседник издания.

В церемонии приняли участие глава правительства Владимир Сластенин, вице-премьер-министр образования и науки Эсет Бокова.

Для полноценного функционирования центра организован спальный корпус с круглосуточным пребыванием детей и педагогов. Образовательная деятельность реализуется по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Процесс организован по тематическим сменам, которые длятся от 14-24 дней, в том числе в формате тематических летних школ.

Центр обеспечивает учащихся углубленными программами дополнительного образования, круглосуточным проживанием, питанием, культурной и досуговой программой и др.

Благодаря нацпроектам в республике за три года построено около 100 образовательных объектов, а в этом году будут сданы 18 школ и 8 детсадов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что упомянутый проект реализуют по аналогии с образовательным центром «Сириус» в Сочи.

Основными задачами центра станут выявление проявляющих выдающиеся способности, высокомотивированных детей и молодежи, координация, организация и проведение особо значимых мероприятий в области образования и науки, искусства и спорта.

В рамках федерально проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в образовательных учреждениях республики уже созданы новые места дополнительного образования. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Благодаря реализации данного проекта десятки тысяч детей и молодежи получают дополнительное образование по следующим направлениям: техническое, естественно-научное, социально-педагогическое, физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое и художественное.