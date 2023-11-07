Чемпионат проходил в несколько этапов, которые включали в себя тестирование и применение теории на практике. Программа чемпионата предусматривала командное выполнение ситуационных заданий по оказанию первой помощи пострадавшим при следующих неотложных состояниях: отсутствии сознания, остановке дыхания, непроходимости верхних дыхательных путей при попадании инородного тела.

В соревновании принимали участие школы, в которых ранее были проведены обучающие мастер-классы по оказанию первой помощи. Все участники также прошли двухдневный обучающий семинар по данному направлению. Всего в чемпионате приняли участие 10 команд со всей республики.

«Ребята должны были показать на практике, чему они научились и как правильно оказывать первую помощь, а именно как это происходит, если человек упал, задохнулся, потерял сознание, с какой стороны к нему подойти, что ему сказать. На практике надо было показать алгоритм вызова скорой помощи, что является очень важным на сегодняшний день», — рассказала секретарь оргкомитета регионального чемпионата по первой помощи Мадина Буружева.

Председатель Ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста Магомед Султыгов отметил, что такие мероприятия необходимы, так как помимо теории все отрабатывается на практике.

«Я сам присутствовал на этих мастер-классах, вел двухдневный семинар и дал детям максимум информации за это время. А также попросил их научить своих родителей и родственников вызову скорой помощи, чтобы они не пугались, не растерялись, а знали, как нужно реагировать в экстренной ситуации», — рассказал Магомед Султыгов.

По итогам чемпионата первое место заняла команда «Яндаре вперед» школы № 1 с. п. Яндаре, второе место досталось среднеобразовательной школе № 6 г. Назрани, третье место получила школа № 1 г. Магаса.

«Я считаю, чемпионат по оказанию первой помощи прошёл отлично, и победители поедут представлять республику с хорошим багажом знаний и навыков», — прокомментировал Юсуп Чориев, заместитель председателя регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Ингушетия.

«Мероприятия подобного плана, по моему мнению, должны проводиться регулярно, это способствует развитию у современной молодёжи взаимопомощи, трезвого и решительного расчета в экстремальных ситуациях, а также необходимых навыков оказания первой помощи до приезда бригады скорой помощи. Ведь жизнь насыщена непредсказуемыми ситуациями и несчастными случаями, где порой дорога каждая секунда. Жизненный опыт показывает, что порой обычный человек, обладающий навыками, которые наша молодёжь получает от подобных проектов, становится героем, потому что оказался рядом в нужный момент и помог спасти чью-то жизнь», — отметил он.

«Проведение подобного чемпионата уже вошло в добрую традицию. Хотим выразить огромную благодарность за ту помощь в организации проведения данного мероприятия, которую они оказали», — сказал Магомед Султыгов.