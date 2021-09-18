«Все участки работают в штатном режиме, никаких эксцессов», — отметил он. Напомним, в Ингушетии на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания по данным республиканского избиркома на 20 часов 17 сентября проголосовало 46 тыс. 388 человек или 19,88% от числа избирателей, имеющих право голоса.

Нарушений на избирательных участках не зафиксировано, жалоб от участников выборной кампании не поступало.

Численность избирателей в Ингушетии по уточненным данным составляет 233 287 человек.

В правительстве Ингушетии на период выборов организован оперативный штаб по приему жалоб о перебоях в системе ЖКХ.

Для оперативного реагирования на обращения граждан по нарушениям в сфере обеспечения бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения в период проведения выборов с 17 по 19 сентября организован оперативный штаб. В его состав вошли представители органов исполнительной власти республики и ресурсоснабжающих организаций региона. Дежурство организовано в круглосуточном режиме.

Тем временем, информация из соцсетей нарушениях избирательном участке № 608 в Назрани не подтвердилась, сообщили газете «Ингушетия» в избирательной комиссии республики.

«Установлено, что съемка видеоматериала произведена накануне дня голосования. На размещенном видео члены участковой избирательной комиссии обсуждают предстоящую работу с избирательными бюллетенями, которая предусмотрена законодательством», — рассказали в Избиркоме.

Собеседник издания пояснил, что в соответствии с нормами статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» комиссия обязана обеспечить сохранность избирательных бюллетеней. Кроме того, проставить на них печати и подписи двух членов комиссии, наклеить специальные марки на бюллетенях для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. В избирательных бюллетенях по федеральному округу должны быть зачеркнуты сведения об одном из кандидатов, исключенном из списка кандидатов.

«С выездом на место проверены условия хранения и состояние избирательных бюллетеней, находящихся на участке № 608. В результате установлено, что условия хранения соответствуют предъявленным требованиям. Ни один бюллетень не испорчен и не использован для иных целей, кроме установленных законом. Бюллетени подготовлены для выдачи избирателям, на них наклеены специальные марки и поставлены подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса», — заверили в избирательной комиссии.

В Избиркоме считают, что размещенная в Интернете информация носит провокационный характер и направлена на дискредитацию работы избирательных комиссий.

Ранее в ингушских пабликах распространилось видео с сообщением о якобы фальсификации в ходе голосования, интернет-пользователи заявили, что представители участкового избирательного участка № 608 на базе 11-ой Назрановской школы заранее заготовили подложные бюллетени.

На второй день голосования люди с утра спешили отдать свой голос, чтобы заняться своими делами в выходной день. В числе других на избирательный участок номер 714 Назрановского района пришла и Мовлотхан Дзаурова.

«Мне небезразлично, кто, какая партия будет отстаивать мои интересы в Госдуме и в местном парламенте, — сказала заведующая краеведческим музеем Кантышевской школы № 1 Мовлотхан Дзаурова, — потому и пришла сегодня на выборы вместе со всей семьёй. Но выбор каждый делает сам. Мы в своём решении солидарны и свои голоса отдаём за ту партию, которая, надеемся, сможет выполнить свои обещания и обеспечить нам и нашему народу достойное будущее. По крайней мере, мы верим, что у них всё получится. И очень приятно, что на избирательном участке добрая и располагающая атмосфера.

Почетный житель сельского поселения Нестеровское Маржан Хадзиева, воспользовавшись своим конституционным правом и подавая пример своим пожилым сверстникам, пришла на избирательный участок в отличном расположении духа. Пожелав членам избирательной комиссии плодотворной работы на благо родной Ингушетии, жительница села опустила бюллетень в ящик для голосования с чувством исполненного долга перед народом и страной.

«Я уверена, что мы на правильном пути, мы достойно выдержим все испытания, всего наилучшего нашему народу. Россия вперед, а за ними мы!», — сказала почетный житель села.

Житель с. п. Нестеровское Батыр Богатырев при выборе придерживается одного простого принципа — человеку свойственно мыслить, и мысль эта должна быть обоснована. Он считает, что человек должен быть свободен в своем праве ее выразить. По его мнению, стоит выбирать опору России.

«Мы живем в стране, с которой считаются весь мир. Начиная с середины 90-х годов и практически до 2020 года отношение к России со стороны западных стран, выражаясь в самой мягкой степени, было предвзятым. Наша страна находилась в политической, экономической и финансовой зависимости. От настроений фактически небольшой группы людей, считающих себя вершителями человеческих судеб, не стану голословно утверждать, но полагаю, что именно эти «вершители» и разыграли театр военных действий в странах Ближнего Востока, Ираке, Ливии, Сирии. В ряде других некогда благополучных процветающих странах, где сегодня царят хаос и разрушение», — отметил Богатырев.

По его словам, сейчас не время разбрасывать камни.

«Президент России — это человек, который способен довести процесс собирательства и укрепления могущества нашей страны до логической отметки. У него отличное здоровье, хорошая память и многолетний опыт, как управления государством, так и создания благотворного климата в международных отношениях, недавние переговоры с президентом США Байденом тому яркое свидетельство», — добавил житель Нестеровского.

Пришла на свой участок и медицинская сестра Кантышевской больницы Ася Дударова: «Я сегодня работаю, но нашла свободную минуту, чтобы проголосовать, — говорит она, — благо, участок находится рядом. Ну, и, конечно же, есть завтрашний день для голосования. И это отрадно, для тех, кто по разным причинам не смог это сделать в первые два дня. А голосовать нужно обязательно, потому что мы есть, мы личности и должны заявить о себе своим голосом. Голосуем за надёжного депутата, за партию, на которую мы можем положиться. И это серьёзный шаг.

Считаю, что те, кто игнорирует выборы — даёт повод для подтасовки голосов. Их могут использовать в своих интересах. Мой же выбор будет честным. Потому призываю к ответственности всех, кому небезразлична судьба государства и нации. В такое время живем, когда каждый гражданин должен обязательно свою позицию высказать».

Антонина Петровна Хасиева — член Общественной палаты Ингушетии, штаба ОНФ, депутат муниципального горсовета, говоря о важности выборов, подчеркнула, что избиратели не должны оставаться равнодушными к происходящему процессу.

— Мы должны проявить свою гражданскую позицию, определиться с кандидатами, а они у нас есть, и многие из них выглядят очень достойно. Ситуация предельно ясна — нужно прийти на избирательные участки и сделать правильный выбор.

Член Общественной палаты Ингушетии и регионального правления «Союза ветеранов Афганистана» Джабраил Боков выразил уверенность, что многие проблемы в нашей жизни рождены безразличием к процедуре голосования.

— Можно сколько угодно говорить, что итоги разных плебисцитов предсказуемы, что за нас, дескать, все уже решили — делится он мнением с газетой «Ингушетия».

— Однако, именно, такое мировоззрение и является питательной средой для тех, кто реально вмешивается в наши выборы из вне, пытается раскачать ситуацию, ударить по стабильности, подточить государственные устои. Если вы посчитаете что ваш голос ничего не значит, другой, третий, то какую демократию мы тогда получим? Выборы — единственная возможность определить подлинную воли народа, последовательно развивать гражданское общество и правовое государство.

Председатель Союза ветеранов Афганистана Ингушетии Юсуп Евлоев, исполнил свой гражданский долг и во второй день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы России и регионального парламента на УИК № 805 в сельском поселении Нестеровская.

— Хотелось бы, попросить наших избирателей, всех жителей Ингушетии сходить на выборы и исполнить свой гражданский долг, обязанность мусульманина, — обратился он через газету «Ингушетия» к избирателям республики.

— Если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли, сделали выбор и поддержали — все это ко многому обязывает. И считаю, что, если свой гражданский долг будем выполнять активно, ответственно подходить к выбору, у нас и власть будет работать более эффективно.

Жители отдаленных сел Ингушетии продолжали семьями приходить на пункты голосования. Так происходило и в сельском поселении Чемульга. Жители села дружно голосуют, тем самым исполняя свой гражданский долг, — сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации. «Было отрадно видеть среди голосующих новоиспеченного чемпиона мира по греко-римской борьбе Адлана Амриева и чемпиона Европы по греко-римской борьбе Алана Амриева», — сказал собеседник издания. Борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион 2020 года, заслуженный мастер спорта РФ Муса Евлоев также принял участие в выборах депутатов в Государственную думу и в Народное собрание республики.



«Каждый из нас должен прийти на участок и сделать свой выбор. Именно от нас зависит то, как будет меняться наш регион и наша страна», — сказал Муса Евлоев.

Спортсмен обратил внимание на то, что на участках действуют противоэпидемические меры: голосующим измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.

От имени местных властей он поблагодарил каждого жителя, который внёс свою лепту в выборный процесс, а также всех сотрудников службы, обеспечивших безопасность на участке.

Российский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Мовсар Евлоев тоже проголосовал на выборах.

Известный спортсмен проявил свою гражданскую позицию и принял участие в процессе голосования.

«Мне важно будущее нашей республики, я очень переживаю за это. Поэтому сделать выбор — это мой долг», — сказал Евлоев.

Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Хаваж Бузуртанов посетил избирательный участок № 411 в городе Малгобеке и сделал свой выбор. Он выразил уверенность в том, что его выбор будет на пользу республике и Российской Федерации в целом.

«С моих юношеских лет я привык доверять людям, которые славятся конкретными и правильными делами», — заявил Хаваж Бузуртанов.

Избиратели из села Даттых, долгое время остававшегося заброшенным из-за боевых действий в соседней Чеченской Республике в неспокойные 90-е годы, тоже проявили активность. Здесь работает УИК под номером 813. Населенный пункт постепенно оживает. От федеральной трассы «Кавказ» через населенные пункты Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми строится подъездная 17-километровая дорога к сельской администрации.

Ранее сообщалось, что при условии заселения Даттыха запланировано строительство школы и детского сада.

Стоит отметить, что на территории Сунженского района открыты 16 участковых избирательных участков, все они работают в штатном режиме. Организовано выездное голосование для инвалидов и людей пожилого возраста, которые не могут самостоятельно дойти до избирательных участков.

В сельским поселениях Сунженского муниципального района голосование проходило без эксцессов и внештатных ситуаций, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«На текущий момент на избирательных участках района каких-либо нарушений не зарегистрировано. Голосование на выборах проходит спокойно без эксцессов и праздничной обстановке», — отметили в пресс-службе.

Общественный деятель Алаудин Льянов призвал жителей принять активное участие в трехдневных выборах депутатов Госдумы и Народного собрания, своим голосованием проявить единство и взаимопонимание.

«Наша обязанность думать о будущем своего народа, о его благополучии, болеть за свою республику, принимать активное участие во всех важных общественно-политических процессах, особенно в таком важном деле, как выборы. Это и сесть возможность выразить свое мнение, внести свою лепту. Я считаю, что надо идти на участки, показывать свое единство другим народам России. Прошу жителей проявить гражданскую ответственность. Нам нужно выбрать того, кто принесет пользу республике, выбрать лучшего и самого достойного, обладающего необходимым для работы депутата профессиональными и человеческими качествами, чтобы он был истинным народным избранником», — отметил Льянов.

Житель Сунженского района, член Совета Федерации от Ингушетии Мухарбек Барахоев, проголосовал на участке № 812 предгорного села Алкун.

«В Ингушетии проходят важные мероприятия — выборы депутатов Госдумы и Народного собрания. Самое главное — участие граждан в голосовании, чтобы каждый человек отдал свой голос за ту партию или кандидата, которого считает достойным представлять свои интересы», — сказал «Ингушетии» сенатор.

От выборного процесса не осталась в стороне и 76-летняя пенсионерка из сельского поселения Алкун, несмотря на почтенный возраст, женщина решила проявить свою активную гражданскую позицию и проголосовать.

Активность в выборной кампании проявили и сунженские медики. Сотрудники ЦРБ во главе с руководителем Фатимой Кокурхаевой дружно пришли на участок и реализовали свое избирательное право.

В Назрани также активно проходил выборный процесс.

«Сегодня, 18 сентября, на участок с утра пришли избиратели», — сообщила председатель УИК № 617 Мадина Янарсанова. По её словам, все члены участковой избирательной комиссии прошли подготовку на курсах, их вакцинировали. На участке санитарные нормы соблюдены. В плане организации безопасности нареканий нет.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев остался доволен как организацией, так и посещаемостью на избирательных участках города. «В этом году многие с ответственностью отнеслись к выборам, и пришли в первый же день голосования. Министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев также проголосовал на одном из избирательных участков в Назрани», — отметил градоначальник.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, всего на территории Назрани организовано 20 участковых избирательных комиссий.

По мнению Урусхана Евлоева, избирательные участки в городе оснащены всем необходимым для обеспечения полной безопасности и созданы комфортные условия для беспрепятственного голосования абсолютно всех категорий граждан.

Проголосовал и Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев. Свой гражданский долг министр исполнил в своём родном селе Али-Юрт Назрановского района на избирательном участке номер 710.

Гагиев обратил внимание на готовность участка к предоставлению возможности проявления волеизъявления граждан и созданные условия по обеспечению всех участников процесса голосования достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдения дистанции и других, установленных Роспотребнадзором, мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Глава Назрановского района Муса Муталиев со своим первым заместителем Юсупом Измайловым также посетили очередной избирательный участок № 713 в сельском поселении Кантышево.

В одном из самых больших сел региона зарегистрировано около 10 тысяч избирателей. В Кантышево работают четыре избирательных участка, все они развёрнуты на базе местных школ.

Как отметил Муса Муталиев, на избирательных участках Назрановского района соблюдаются все необходимые меры защиты от распространения коронавируса.

Председатель УИК № 208 Лидия Башировна Гомкартиева, считает, что нарушений не может быть там, где соблюдается закон и правила выборов. Рассказывая о первом дне голосования, Лидия Башировна отметила, что явка была настолько высокой, что, казалось, будто избиратели решили отдать все свои голоса в один день. У членов УИК не было ни одной свободной минуты. Люди шли на выборы с большим удовольствием, так что мы вчера очень плодотворно поработали. Да и сегодня людей не мало, — добавила она.

Она сообщила, что все меры безопасности предприняты, никто без маски не заходит, мы их раздаем при входе, организована работа медиков. Что касается нарушений, то их не было, потому что не могут они возникнуть там, где соблюдается закон.

Ханифа Буружева — член штаба общественного наблюдения за процессом выборов в Республике Ингушетия, информировала о том, что со вчерашнего дня (то есть, с первого дня выборов) в республике ведется видеонаблюдение за избирательным процессом и на этот момент никаких нарушений пока не выявлено.

Член штаба сказала, что видеонаблюдение ведется 24 часа в сутки, на ночь в участках остаются дежурные. Пока никаких нарушений не выявлено, но если таковые возникнут, то реакция будет мгновенной, — заверила она. Она призвала избирателей сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата и партии и проявить свою гражданскую позицию. Она выразила надежду, что избиратели сделают свой выбор, а сами выборы пройдут на должном уровне.

В школе № 3 с. п. Плиево расположен участковый избирательный участок № 729, здесь зарегистрировано 2002 избирателя.

— Хотя сегодня и суббота, у некоторых избирателей рабочий день, — говорит председатель УИК Зарема Гиреева. — Но, несмотря на загруженность люди приходят и голосуют за своих кандидатов, и эта активность радует. У нас созданы все условия для исполнения избирателями своего гражданского долга: предприняты антиковидные санитарные меры, выделены комнаты «матери и ребенка», для совершения намаза, голосовой помощник не даст гражданам запутаться во время работы с КАИБ (комплексом обработки избирательных бюллетеней). Если кто-то сомневается в честности выборов — обращайтесь к наблюдателям: никто им не мешает фиксировать нарушения, если таковые обнаружатся.

Выбор должен быть осознанным, чтобы потом не сожалеть, уверен кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный труженик АПК Ингушетии Курейш Цороев.

«Я сделал свой выбор, пришел на избирательный участок с родными, в частности, с племянником, который голосует впервые. Призываю всех, не оставаться равнодушными. Задача депутата отстаивать интересы избирателей, а у нас проблем хватает», — отметил он.

Сам кандидат в депутаты Народного собрания республики считает, что голосование в течение трех дней необходимая мера. «Прежде всего, из-за распространения Covid-19. С другой стороны, есть время обдумать свое решение, ведь все мы хотим избрать тех, кто принесет больше пользы республике и народу», — сказал Цороев.

В Магасе на избирательном участке № 301 впервые проголосовала восемнадцатилетняя жительница города.

«Я голосую впервые — исполняю свой гражданский долг», — отметила Дали Бекова. Как пояснила девушка, кандидат должен в первую очередь поддерживать обратную связь со своими избирателями в соцсетях, а также быть очень активным и трудолюбивым, чтобы люди могли видеть результаты его трудов.

Представитель мэрии Магаса поздравил юную избирательницу и вручил ей подарок.

В этот же день члены участковой избирательной комиссии номер 724 сельского поселения Барсуки выехали на дом к избирателям.

Выездное голосование было организовано для лиц, которые по различным причинам испытывают трудности при посещении участков для голосования.

Голосование на дому в Барсуках проводилось для людей, которым тяжело это сделать по состоянию здоровья, из-за ограниченных физических возможностей, необходимости заботиться о другом человеке и т. д.

Напомним, получив от избирателя письменную заявку на голосование дома, члены избирательной комиссии приезжают к нему на дом, используя все меры и средства индивидуальной защиты. При необходимости можно связаться с участковой избирательной комиссией и по телефону.

Для тех, кто не может посетить участки по состоянию здоровья или другим причинам, в Назрани также организован выездной штаб.

Так, сотрудники избирательного участка № 618 посетили ветерана ВОВ Гайсанова Камбулата Абукаровича. Ветеран призвал всех жителей города принимать активное участие в выборах и пожелал республике процветания.

О том, что организация выборов в республике на хорошем уровне, свидетельствует и очередная продовольственная ярмарка, организованная Минсельхозом Ингушетии. Она прошла на рынке «Изобилие» в городе Малгобеке.

Прилавки изобиловали продукцией местных сельхозтоваропроизводителей, которую жители региона могли приобрести по ценам ниже рыночных на 20-30%: мясомолочные продукты, мед, овощи и фрукты, растительное масло, а также кукурузу и зерно. «Особым спросом на ярмарке пользовались кукуруза и продукция птицекомплекса «Южный» — индейка», — сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона.

Девятнадцатого сентября в основной день голосования ярмарки пройдут в городах Сунжа и Карабулак.

На 15 часов 18 сентября в республике проголосовало 72 тыс. 717 человек или 31,17% избирателей, имеющих право голоса, сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избиркома региона Муслим Албогачиев. По его словам, нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано.