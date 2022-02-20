Над проектом работали 70 художников из творческой мастерской Санкт-Петербурга «Невский баталист», которые отобрали и реконструировали тысячи исторических фотографий и изготовили сложные скульптурные группы: всего в вагонах размещено около 150 фигур, объединенных в сюжетные композиции.

Проводником на выставке стала говорящая с гостями через аудиогид девушка Лидия, которой на момент начала войны было 19 лет. Как отмечают авторы идеи, это собирательный образ, прототипом которого стала машинист паровозной колонны Елена Чухнюк. Голос Лидии ведет гостей передвижного музея от мирного времени через военные годы к Победе.

При посещении поезда не возникает сомнений в «абсолютной реалистичности» фигур, о которой говорится на сайте проекта. Зачастую возникает ощущение, что рядом с тобой стоит живой человек, однако стоит повернуть голову, выясняется: это скульптура.

— Экспозиция носит иммерсивный характер: речь об эффекте присутствия, — поделился тонкостями оформления «Поезда Победы» с газетой «Ингушетия» его администратор Сергей Лукша. — Рассказ ведется через истории людей. При определенном уровне воображения и элементарном знании мы можем почувствовать на себе эту атмосферу. В вагоне, посвященном блокаде Ленинграда, испытываешь ощущение холода, проходящее по ногам. Несмотря на то, что поезд стоит на месте, есть полное ощущение движения. Некоторых персонажей зритель может наблюдать и в мирное время, и — сильно преобразившимися — после войны. К примеру, мужчину, который в начале экспозиции сидит в вагоне с расслабленно-мечтательным видом. В «победном» вагоне у него совсем другое выражение лица: взгляд словно замер, пассажир погружен в свои мрачные мысли. Безусловно, для создания всего этого антуража требуется высокий уровень мастерства.

Помимо фигур, атмосферу создают видеопроекторы, видеостены, тач-столы, театральный свет, специальное звуковое оборудование. Для каждой зоны музея была специально написана музыка, создавался саунд-дизайн. Медиагруппа «Красный квадрат» разработала IT-систему, позволяющую объединить музейные экспонаты и мультимедийные эффекты.

В Ингушетии «Поезд Победы» пробудет два дня — 20 и 21 февраля. Сегодня, с утра волонтеры из числа молодежи, представляющих разные общественные организации провели экскурсии для детей, состоящих из групп до 10 человек. Конечно, трудно представить, что творилось в маленьких сердцах от созерцания всего того, что они увидели.

По словам администратора, экспозиция производит на гостей сильный эмоциональный эффект.

— Так, в вагоне, воссоздающем атмосферу концлагеря, некоторым становилось плохо, — говорит он. — Бывало, что маленькие посетители пугались и начинали плакать: не зря всех входящих в поезд предупреждают о возрастном ограничении 12+. Если же говорить в целом, зачастую дети пребывают в восторге от увиденного, охотно используя мультимедийные возможности музея.

— Самая распространенная реакция — это отсутствие слов, — добавляет IT-специалист «Поезда Победы» Артем Свердлов. — Когда ты спрашиваешь у человека: «Как вам?», а он молчит и смотрит на тебя со слезами на глазах. Люди говорят, что этот проект должен быть, что его должны видеть многие. Многие взрослые воспринимают проект как ожившую историю, о которой нужно знать детям.

В вагонах ужасы войны можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки: искаженные отчаянием лица в окопах, умирающие в госпиталях, узники концлагерей. В вагоне-концлагере слышен кашель. Порой встречаются и необычные звуки: к примеру, виртуальные котята, мяукающие в вагоне, посвященном блокадному Ленинграду. Это те самые дымчатые кошки-крысоловы, которых как стратегический груз везли в город после прорыва блокады.

— «Поезд Победы» — это воссоздание нашей истории в коротком, интересном варианте, — поделилась впечатлениями заместитель председателя правительства Ингушетии Марьям Амриева. — Поезд, где каждый вагон олицетворяет что-то свое. Это очень познавательно и трогает до глубины души. Важна не только героика, но и эти ужасы. Чтобы люди понимали: мы должны делать все, чтобы не допустить войны.