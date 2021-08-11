От апробации до вакцинации
В ингушском филиале Россельхозцентра состоялось подведение итогов работы отделов за первое полугодие 2021 года
В текущем году в Ингушетии специалистами республиканского Россельхозцентра проведена апробация и регистрация семенных участков на площади 4,6 тыс. га. Об этом сообщила начальник отдела семеноводства Айна Балхаева в ходе совещания, прошедшего у руководителя Ингушского РСЦ Керима Белхароева.
На встрече были обсуждены различные направления деятельности учреждения. Основная повестка дня — подведение итогов работы отделов за первое полугодие 2021 года и планы на третий и четвертый кварталы текущего года.
По итогам работы в первых двух кварталах отчитались заместитель руководителя, начальники отделов, начальники районных отделов учреждения. О своей работе также доложили специалист по кадрам, бухгалтер, начальник хозяйственного отдела и другие ответственные работники.
Так, в частности, было озвучено, что специалистами филиала продолжается информирование сельхозтоваропроизводителей региона о необходимости утилизации тары из-под пестицидов, сельскохозяйственным предприятиям розданы информационные листки по теме. Крупнейшие предприятия республики — ООО «Сады Ингушетии» и тепличный комплекс «Сунжа» заключили договоры на утилизацию тары из-под химикатов.
Говоря о другом направлении деятельности, замруководителя Мариям Мурадова отметила, что с начала года активизировалась работа по проведению листовой диагностики.
«Наши хозяйства стали понимать, что проведение анализа по листу важно для получения обильного и качественного урожая. Более того, у нас были заказы и от сельхозпроизводителей из соседних регионов», — подчеркнула она.
Начальник отдела защиты растений Лидия Гомкортиева в свою очередь рассказала, что специалистами с начала года проведен фитосанитарный мониторинг на площади 113 тыс. га. Из них по вредителям — 82,89 тыс. га, по болезням — 22,51 тыс. га, и по сорнякам — 8,23 тыс. га.
В рамках совещания затрагивалась также тема прохождения вакцинации работниками филиала. Говоря о пандемии и борьбе с ней, руководитель регионального РСЦ отметил важность сохранения здоровья в это непростое время.
Белхароев также призвал коллег проявить активную гражданскую позицию — принять участие в предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Народного собрания Республики Ингушетия седьмого созыва.