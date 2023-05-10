В современном мире нить, соединяющая поколения между собой, не должна оборваться. Наше прошлое — это та неотъемлемая часть на пути личностного развития, без уважения к которой человек, пожалуй, способен потерять и самого себя. Личность не может существовать без прошлого.

На протяжении многих лет эти вопросы старается решать известный краевед Берснако Газиков. Через документальные источники он показывает богатое прошлое ингушей, чтобы нынешнее и будущие поколения не забывали историю своего народа. Он много трудится, выявляя всё новые и новые факты, связанные с историческим прошлым своего народа.

5 мая текущего года в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова состоялась презентация его книги «Сборник сведений об ингушах». Презентация была посвящена 55-летию краеведческой деятельности Берснако Газикова.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Народного собрания РИ Р. Паров, депутат Народного собрания РИ К. Цароев, директор Научной библиотеки Ингушского государственного университета А. Мальсагов, научные работники ИнгНИИ имени Ч. Ахриева, краеведы, сотрудники музея, а также преподаватели и учащиеся различных учебных заведений республики.

Открывая встречу, с приветственным словом выступил директор музея М. З. Сагов, который сказал: «Берснако Газиков — сам по себе уникальная личность, это человек, который всю свою сознательную жизнь занимается архивным делом — выявлением документов и материалов по истории ингушей и Ингушетии, копаясь в архивных учреждениях, музеях и библиотеках России и зарубежных стран». Он пожелал успехов юбиляру и всем, кто трудится на благо Ингушетии.

Присутствовавшие в зале имели возможность познакомиться с выставкой, где были представлены документы и фотоматериалы, посвященные истории Ингушетии. Б. Газиков ознакомил гостей со многими интересными материалами, собранными им на протяжении многих лет, рассказал о своей деятельности.

«За годы трудового стажа Берснако Газиков работал в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова, в Ингушском научно-исследовательском институте имени Ч. Ахриева, в Государственной архивной службе РИ, — отметила организатор мероприятия научный сотрудник музея Ж. Дзейтова. — Исследовательские работы, проводимые им в разных архивах, в музеях России, дальнего и ближнего зарубежья, дали ему возможность выявить ценные сведения, в том числе аудио-, кино- и фотодокументы об уроженцах Ингушетии, которые были в забвении, не были известны широкому кругу населения».

В 2004 году Берснако Джабраилович был награжден высшей государственной наградой Республики Ингушетия орденом «За заслуги».

Берснако Газиков выразил благодарность директору Магомеду Сагову и коллективу музея за организацию презентации и предоставленную возможность ознакомить жителей Ингушетии со многими интересными фактами и материалами, посвящёнными истории, об уроженцах Ингушетии, которые в прошлые времена трудились на благо Родины и занимая различные должности, внесли большой вклад в развитие культуры, экономики страны, принимали участие в войнах и за отличия в службе были награждены высокими правительственными наградами.

Выступавшие в своих речах отметили важность проделанной работы краеведом Б. Газиковым, выразили огромную благодарность и пожелали плодотворной работы в дальнейшем.