К такой службе относится и работа МВД. Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия охраняет мир и покой, обеспечивая всем жителям и гостям республики безопасность и спокойствие. Этот кропотливый и подчас незаметный труд многих людей, несущих каждый на своём участке службу в интересах всего общества и каждого человека, наглядно проявляется только в период большой беды, особо сложной ситуации.

Вспоминая погибших при исполнении служебного долга, 4 мая в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова откроется фотовыставка, посвящённая памяти сотрудников МВД Ингушетии. В мероприятии примут участие представители совета ветеранов МВД РИ и общественного совета при МВД.

Человек жив, пока есть на земле те, кто его помнит. Сотрудники МВД по Республике Ингушетия шагнули в бессмертие, потому что память о них хранится в сердцах их родных и близких, их боевых соратников и молодых поколений борцов за правопорядок, приходящих на смену ветеранам, в сердцах всех честных людей, за безопасность которых они отдали свои жизни.