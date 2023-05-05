Выставка

К 78-летию Победы в ВОВ

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка «Наши защитники»

0

Выставка посвящена участникам ВОВ, спецоперации на Украине и погибшим при исполнении служебных обязанностей правоохранителей.

Здесь представлены документы, книги и фотографии погибших сотрудников ППС, участковых уполномоченных и участников ВОВ.

Мероприятие проведено в целях ознакомления подрастающего поколения со славными боевыми и трудовыми подвигами народа, укрепления и развития патриотизма, повышения престижа службы в органах внутренних дел.

С каждым годом эта дата отдаляется от нас, но, тем не менее, память о ней жива в каждом гражданине России. Это одна из самых печальных дат в нашей истории и самая великая страница новейшей истории. В исторической памяти народа она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и Победы, доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных потерь.

Среди народов страны, вставших на борьбу с фашизмом, были и ингуши, которые проявили массовый героизм и мужество. Война сплотила и закалила людей. Героизм и сильный дух помогли одолеть врага. И сейчас, оглядываясь назад, мы с почтением вспоминаем всех тех, кто, жертвуя собою, отстаивал независимость нашей Родины и приближал этот великий День Победы, чтобы мы жили в свободной и независимой стране.

Как мы знаем, в этом году исполняется 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции и 100 лет патрульно-постовой службе. Сегодня и всегда Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия охраняет мир и покой, обеспечивая всем жителям и гостям республики безопасность и спокойствие. Этот кропотливый и подчас незаметный труд многих людей, несущих каждый на своем участке службу в интересах всего общества и каждого человека, наглядно проявляется только в период большой беды, особо сложной ситуации. Именно тогда каждый человек, каждый сотрудник органов внутренних дел проявляет то, что составляет его суть, стержневые качества личности.

Служба участковых — одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Они занимаются профилактической работой, ежедневно и ежечасно решают проблемы населения, вносят значительный вклад в дело укрепления общественного порядка. Основу этой службы составляют преданные своему делу люди.

Сегодня участковым уполномоченным принадлежит одна из ведущих ролей в решении задач, возложенных на полицию. Служба участковых уполномоченных полиции по объему, важности задач, поставленных перед органами внутренних дел, по той роли, которую они играют в охране правопорядка, занимает одно из ведущих мест в системе органов внутренних дел. Участковый уполномоченный полиции ближе других сотрудников органов внутренних дел стоит к населению, выполняет задачи и функции, относящиеся к компетенции практически всех служб и подразделений отдела. Соответственно, и круг служебных обязанностей участкового уполномоченного очень широкий.

Нередко можно услышать, что у участкового уполномоченного полиции тысяча и одна обязанность. Ведь им приходится лично заниматься сразу всем: и вести документацию, и составлять протоколы, расследовать дела и раскрывать преступления. И, конечно, выполнять самую главную часть работы — общаться с жителями, поддерживать их и оказывать им помощь в защите их права на неприкосновенность собственности, свободы и жизни. А тот, кто работает с населением, несомненно, должен быть тонким психологом, умеющим найти подход к любому человеку, поговорить и с пожилыми людьми, и с молодёжью, так сказать, быть «народным» участковым.

О гражданах участковый должен знать всё: как дела на работе, что происходит в семье, как проводят свободное время. Для этого он навещает подопечных дома, по месту работы, беседует с соседями, коллегами, руководителем. Кроме того, он должен проверять на своем участке владельцев оружия, имеющих лицензии и многое другое. Если на территории участкового совершается преступление, то за информацией в первую очередь обращаются к нему. Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала б от человека столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите.

Патрульно-постовая служба полиции является важным звеном в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Первые упоминания о ней появились в Российской империи в июле 1811 года, когда огласили «Положение о внутренней страже». А само понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году императором Николаем I «Положении о столичной полиции».

Правовой статус патрульно-постовая служба обрела 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.

Белая форма с нагрудным жетоном и милицейский жезл являлись отличительными знаками сотрудников патрульно-постовой службы. Им предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других общественных местах.

В каждый исторический период служба выполняла как общие задачи органов внутренних дел, так и те, которые диктовались условиями времени. Сегодня в ее состав входят кинологические и кавалерийские подразделения, специализированные подразделения туристической полиции.

Неоценимый вклад в развитие службы вносят ветераны — они передают новому поколению свой профессиональный опыт, умения и знания.

Патрульно-постовая служба полиции является основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность в городах и других населенных пунктах, на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Патрульные наряды оснащены новейшими видами служебного транспорта и современными техническими средствами. Ежегодно сотрудники патрульно-постовой службы полиции пресекают более 62 тыс. преступлений и около 3 млн административных правонарушений.

Всего за годы существования органов внутренних дел по Ингушетии от рук преступников погибло 428 человек. На выставке представлены фотографии погибших сотрудников при выполнении должностных обязанностей в разные периоды времени: Албагачиева Усмана Бекхановича, Албагачиева Мухрудина Беслановича, Барахоева Руслана Микаиловича, Дзейтова Шамсудина Микаиловича, Евлоева Ахмеда Яхьяевича, Картоева Бекхана Алихановича, Коригова Магомеда Юсуповича, Мужухоева Зураба Амировича, Цечоева Али Абдулкеримовича, Маршаули Магомеда Саламовича и многих других. Этот скорбный список снова пополнился именами совсем недавно погибших сотрудников: участкового уполномоченного полиции майора Башира Хаутиева и двоих полицейских из Тулы, нёсших службу на ингушской земле, капитана полиции Максима Алехина и сержанта полиции Максима Родионова. Память о них будет жива, пока есть на земле человечество.

Россия в своей ратной летописи насчитывает 1222 человек, удостоенных званий Героев России. Среди них представители всех национальностей, в том числе и наши земляки.

Как мы все знаем, терроризм, фашизм и неофашизм — это угроза для всего человечества. В связи с приближением вплотную к нашим границам войск НАТО и угрозы для безопасности нашей страны, в том числе от мирового терроризма и украинского неофашизма, Президент России Владимир Путин принял решение о начале проведения военной спецоперации на Украине. Народ поддерживает Президента и армию и всячески оказывают помощь военнослужащим.

Спецоперация на Украине продолжается, список героев пополняется новыми именами. На выставке представлены фотографии участников спецоперации, которые погибли на Украине, проявив мужество и героизм в защите интересов Родины. Это Хамхоев Адам Ерахович, Албаков Абдул-Азит Муссаевич, Аушев Юнус Магомед-Шарипович, Арчаков Ислам, Богатырев Абуязит, Газиков Ибрагим, Полонкоев Султан, Дзейтов Хасан, Хаутиев Беслан, Чапанов Алик и другие. Все они для нас пример истинной любви к Родине.

Сотрудники музея в свою очередь читают лекции и проводят экскурсии для школьников и студентов, воспитывая нашу молодежь в патриотическом духе.

П. Х. Албагачиева, главный научный сотрудник музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителей Ингушетии призывают проголосовать за 213-летнюю грушу в горной части региона
Вопросы патриотизма обсудили депутаты парламента Ингушетии с молодежью
В музее краеведения Ингушетии открылась фотовыставка памяти погибших правоохранителей
Глава Ингушетии и председатель Промсвязьбанка подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ принял участие в Кавказской инвестиционной выставке
Министр культуры Ингушетии на Кавказской инвествыставке обсудила с коллегами развитие художественных промыслов
Назрановский «Ангушт» обыграл махачкалинское «Динамо-Дагестан»
В Магасе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних из-за избиения малолетней девочки
Краеведческий музей Ингушетии приглашает на экскурсию «Ингуши — участники войны»
Школьники Ингушетии принимают участие в акции «Окна Победы»
Школьники Ингушетии написали письма на фронт бойцам СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 