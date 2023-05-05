Здесь представлены документы, книги и фотографии погибших сотрудников ППС, участковых уполномоченных и участников ВОВ.

Мероприятие проведено в целях ознакомления подрастающего поколения со славными боевыми и трудовыми подвигами народа, укрепления и развития патриотизма, повышения престижа службы в органах внутренних дел.

С каждым годом эта дата отдаляется от нас, но, тем не менее, память о ней жива в каждом гражданине России. Это одна из самых печальных дат в нашей истории и самая великая страница новейшей истории. В исторической памяти народа она сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и Победы, доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных потерь.

Среди народов страны, вставших на борьбу с фашизмом, были и ингуши, которые проявили массовый героизм и мужество. Война сплотила и закалила людей. Героизм и сильный дух помогли одолеть врага. И сейчас, оглядываясь назад, мы с почтением вспоминаем всех тех, кто, жертвуя собою, отстаивал независимость нашей Родины и приближал этот великий День Победы, чтобы мы жили в свободной и независимой стране.

Как мы знаем, в этом году исполняется 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции и 100 лет патрульно-постовой службе. Сегодня и всегда Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия охраняет мир и покой, обеспечивая всем жителям и гостям республики безопасность и спокойствие. Этот кропотливый и подчас незаметный труд многих людей, несущих каждый на своем участке службу в интересах всего общества и каждого человека, наглядно проявляется только в период большой беды, особо сложной ситуации. Именно тогда каждый человек, каждый сотрудник органов внутренних дел проявляет то, что составляет его суть, стержневые качества личности.

Служба участковых — одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Они занимаются профилактической работой, ежедневно и ежечасно решают проблемы населения, вносят значительный вклад в дело укрепления общественного порядка. Основу этой службы составляют преданные своему делу люди.

Сегодня участковым уполномоченным принадлежит одна из ведущих ролей в решении задач, возложенных на полицию. Служба участковых уполномоченных полиции по объему, важности задач, поставленных перед органами внутренних дел, по той роли, которую они играют в охране правопорядка, занимает одно из ведущих мест в системе органов внутренних дел. Участковый уполномоченный полиции ближе других сотрудников органов внутренних дел стоит к населению, выполняет задачи и функции, относящиеся к компетенции практически всех служб и подразделений отдела. Соответственно, и круг служебных обязанностей участкового уполномоченного очень широкий.

Нередко можно услышать, что у участкового уполномоченного полиции тысяча и одна обязанность. Ведь им приходится лично заниматься сразу всем: и вести документацию, и составлять протоколы, расследовать дела и раскрывать преступления. И, конечно, выполнять самую главную часть работы — общаться с жителями, поддерживать их и оказывать им помощь в защите их права на неприкосновенность собственности, свободы и жизни. А тот, кто работает с населением, несомненно, должен быть тонким психологом, умеющим найти подход к любому человеку, поговорить и с пожилыми людьми, и с молодёжью, так сказать, быть «народным» участковым.

О гражданах участковый должен знать всё: как дела на работе, что происходит в семье, как проводят свободное время. Для этого он навещает подопечных дома, по месту работы, беседует с соседями, коллегами, руководителем. Кроме того, он должен проверять на своем участке владельцев оружия, имеющих лицензии и многое другое. Если на территории участкового совершается преступление, то за информацией в первую очередь обращаются к нему. Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала б от человека столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите.

Патрульно-постовая служба полиции является важным звеном в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Первые упоминания о ней появились в Российской империи в июле 1811 года, когда огласили «Положение о внутренней страже». А само понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году императором Николаем I «Положении о столичной полиции».

Правовой статус патрульно-постовая служба обрела 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.

Белая форма с нагрудным жетоном и милицейский жезл являлись отличительными знаками сотрудников патрульно-постовой службы. Им предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других общественных местах.

В каждый исторический период служба выполняла как общие задачи органов внутренних дел, так и те, которые диктовались условиями времени. Сегодня в ее состав входят кинологические и кавалерийские подразделения, специализированные подразделения туристической полиции.

Неоценимый вклад в развитие службы вносят ветераны — они передают новому поколению свой профессиональный опыт, умения и знания.

Патрульно-постовая служба полиции является основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность в городах и других населенных пунктах, на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Патрульные наряды оснащены новейшими видами служебного транспорта и современными техническими средствами. Ежегодно сотрудники патрульно-постовой службы полиции пресекают более 62 тыс. преступлений и около 3 млн административных правонарушений.

Всего за годы существования органов внутренних дел по Ингушетии от рук преступников погибло 428 человек. На выставке представлены фотографии погибших сотрудников при выполнении должностных обязанностей в разные периоды времени: Албагачиева Усмана Бекхановича, Албагачиева Мухрудина Беслановича, Барахоева Руслана Микаиловича, Дзейтова Шамсудина Микаиловича, Евлоева Ахмеда Яхьяевича, Картоева Бекхана Алихановича, Коригова Магомеда Юсуповича, Мужухоева Зураба Амировича, Цечоева Али Абдулкеримовича, Маршаули Магомеда Саламовича и многих других. Этот скорбный список снова пополнился именами совсем недавно погибших сотрудников: участкового уполномоченного полиции майора Башира Хаутиева и двоих полицейских из Тулы, нёсших службу на ингушской земле, капитана полиции Максима Алехина и сержанта полиции Максима Родионова. Память о них будет жива, пока есть на земле человечество.

Россия в своей ратной летописи насчитывает 1222 человек, удостоенных званий Героев России. Среди них представители всех национальностей, в том числе и наши земляки.

Как мы все знаем, терроризм, фашизм и неофашизм — это угроза для всего человечества. В связи с приближением вплотную к нашим границам войск НАТО и угрозы для безопасности нашей страны, в том числе от мирового терроризма и украинского неофашизма, Президент России Владимир Путин принял решение о начале проведения военной спецоперации на Украине. Народ поддерживает Президента и армию и всячески оказывают помощь военнослужащим.

Спецоперация на Украине продолжается, список героев пополняется новыми именами. На выставке представлены фотографии участников спецоперации, которые погибли на Украине, проявив мужество и героизм в защите интересов Родины. Это Хамхоев Адам Ерахович, Албаков Абдул-Азит Муссаевич, Аушев Юнус Магомед-Шарипович, Арчаков Ислам, Богатырев Абуязит, Газиков Ибрагим, Полонкоев Султан, Дзейтов Хасан, Хаутиев Беслан, Чапанов Алик и другие. Все они для нас пример истинной любви к Родине.

Сотрудники музея в свою очередь читают лекции и проводят экскурсии для школьников и студентов, воспитывая нашу молодежь в патриотическом духе.

П. Х. Албагачиева, главный научный сотрудник музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова