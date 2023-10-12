Участниками торжественного мероприятия стали член Общественной палаты Республики Ингушетия Батыров Магомед Бамат-Гиреевич, председатель комитета солдатских отцов по РИ Сагов Руслан Джарапович, заместитель начальника штаба Холухоев Мустафа Мухажирович, доктор исторических наук Мужехоева Эльза Джунидовна, доктор исторических наук Матиев Тимур Хусенович, председатель совета ветеранов МВД по РИ Котиев Магомед-Сали Салманович, председатель совета ветеранов УЭБ и ПК Газгиреев Муса Салаудинович, руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» в Республике Ингушетия Дзейтов Беслан, заместитель директора Назрановского политехнического колледжа Парчиева Ася Закриевна, а также студенты Назрановского политехнического колледжа и учащиеся кружка «Историки-краеведы» Центра детско-юношеского туризма и краеведения Назрановского района.

Вниманию приглашённых гостей и сотрудников музея были представлены работы художницы Елены Сухоруковой, среди которых были 11 портретов ингушских военнослужащих и участников битвы за Кавказ, портреты ингушских героев спецоперации на Украине, а также портреты 6 знаменитых ингушей — участников контртеррористических операций разных лет.

Творчество художницы включает как графические портреты (более 750), так и полотна маслом разной тематики: пейзажи (более 50 картин), портреты (более 420). Это не первая персональная выставка мастера кисти. В декабре 2022 года в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова прошла первая персональная выставка Е. Сухоруковой, на которой были представлены 50 портретов.

Елена Викторовна рисует портреты людей по фотографиям, которые получает от родственников погибших, из музейных архивов или находит на страницах интернета. Прежде чем приступить к созданию портрета, художница знакомится с биографией и индивидуальными чертами личности своих героев. Это помогает ей более точно передать характер каждого человека, что подтверждается родственниками и сослуживцами погибших. Она стремится отобразить мужественные и одухотворенные лица героев, достоинство и гордость в каждом взгляде.

В торжественной части мероприятия куратор выставки научный сотрудник музея Фатима Албогачиева, поприветствовав приглашённых гостей и всех присутствовавших в зале, сказала: «Война — это страшное слово, в котором собрано всё человеческое горе и страдания невинных людей, в душе каждого которая оставила неизгладимый след. Все из них в своё время, не жалея своей жизни, стояли на защите свободы и независимости нашей Родины, боролись с фашизмом, терроризмом и украинским неофашизмом. Все они для нас истинные герои нашей Родины и пример для подражания молодежи. На наших выставках представлены фотографии защитников Кавказа в годы ВОВ и участников спецоперации на Украине.

9 октября 2020 года Президентом Российской Федерации подписан закон об учреждении новой памятной даты — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Каждый житель нашей страны знаком и знает не понаслышке о событии, принесшем столько горя и утрат в каждый дом — это война 1941-1945 гг. До сих пор многие вспоминают это событие с болью в сердце.

В этом году исполняется 80 лет с момента победоносного завершения битвы за Кавказ — одного из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, которое длилось 482 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. В результате активных боевых действий Красная армия освободила всю территорию Северного Кавказа. 13 февраля 1943 года красное знамя Победы было поднято на вершине горы Эльбрус. В ознаменование великой Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой было награждено 870 человек.

Среди защитников Кавказа были и наши земляки: это Туган Хаджимохович Мальсагов, Нина Индрисовна Тутаева, Тамара Албагочиева, Тамара Цечоева, Султан Измайлов, Алаудин Имагожев и многие другие».

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 1344 г. Малгобеку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

В ходе данного мероприятия в речах выступавших говорилось о значении битвы за Кавказ, что её следует считать одной из составляющих частей общего наступления в этом сражении, когда начался период не только отвоевывания захваченных земель и возвращения плененных советских людей, но и усиления боевой мощи и возможности на равных вступать в бои с немецкой армией. Успехи под Сталинградом и на Кавказе стали началом победного продвижения Красной армии в Великой Отечественной войне. Успехи в битве за Кавказ — одна из важнейших вех контрнаступления Красной армии в ВОВ.

Данная выставка была приурочена к юбилею освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Целью данного мероприятия было на примере деятельности воинов — представителей разных кавказских национальностей и разных поколений показать преемственность кавказских традиций в борьбе за мир и защиту Родины, а также ознакомление подрастающего поколения со славными боевыми и трудовыми подвигами народа, укрепление и развитие патриотизма.

Выставки под названиями «Битва за Кавказ» и «Герои Кавказа — защитники нашей общей Родины России» продлятся до 26 октября. Все желающие имеют возможность посетить их.