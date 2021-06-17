Профилактика наркомании

За здоровый образ жизни

В ингушском Карабулаке проводится конкурс детского рисунка «Жизнь без наркотиков»

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С 1 по 26 июня текущего года на территории Карабулака запущен конкурс детского рисунка «Жизнь без наркотиков», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией.

Мероприятия проводятся в рамках антинаркотического месячника, возраст участников конкурса — от 7 до 18 лет. Мэрия города организовала приём работ антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни в средней общеобразовательной школе № 4 по адресу: г. Карабулак, ул. Плиевская, 15. Как сообщила пресс-служба администрации муниципального образования, рисунки могут выполняться красками, карандашами, акварелью и т. п.

Мероприятия призваны усилить информирование граждан о разрушительных последствиях незаконного потребления наркотиков и сильнодействующих психотропных препаратов, популяризацию в обществе, в том числе в молодёжной среде, здорового образа жизни как основы социального и культурного развития.

26 июня 2021 года, в Международной день борьбы с наркоманией, будут объявлены результаты творческого конкурса «Жизнь без наркотиков». Победителей наградят дипломами, педагогов ребят — поощрят благодарственными письмами.

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. Основанием для такого решения стали рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, принявшей обширный план деятельности по борьбе с наркотической зависимостью.

В 1998 году состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, поставившая цель значительно уменьшить такое пагубное явление в мире, как наркомания, уже к 2008 году. Но ООН обнародовала цифры, свидетельствующие, что в настоящее время в мире наркотики употребляют более 185 млн человек. Это составляет 3% всего человечества и 12% людей в возрасте от 15 до 30 лет. Число лиц, употребляющих инъекционные наркотики, во всем мире превысило 13 млн человек.

«С каждым днем последствия наркотической зависимости становятся все более угрожающими в демографическом плане. Наркотики овладевают несовершеннолетними и подростками, увеличивается количество женщин, употребляющих наркотические препараты», — подчеркнули в МВД по Ингушетии.

Наркологи особенно обеспокоены этой проблемой, так как имеют данные о том, что еще 3 года назад средний возраст наркоманов был 16-17 лет, а теперь он снизился до 13-14 лет. За последнее десятилетие число женщин, принимающих наркотические и психотропные препараты, увеличилось в семь раз!

Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Но цена такого «побега» оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента над собой большей частью оказываются необратимыми. Даже специальный курс лечения от наркомании не всегда способен освободить человека от этой зависимости.

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