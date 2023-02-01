Этому учат и в учебных заведениях республики. Так, в Ингушском медицинском колледже имени Асият Тутаевой прошли внеплановые учения на предмет реагирования к возникновению пожара.

— Жизнь полна неожиданностей, и нам, взрослым, нужно научить молодежь сохранять спокойствие в сложных чрезвычайных ситуациях, находить из неё выходы без потерь, — делится мыслями с газетой «Ингушетия» руководитель работы по ГО и ЧС колледжа Роза Мальсагова. — Одной из важных задач учебного заведения является обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников. В этой связи мы проводим инструктажи по соблюдению мер безопасности, многочисленные беседы со спасателями, лекции, практические тренировки по эвакуации, открытые уроки по тематике безопасности жизнедеятельности. Что касается данной учебной тренировки по эвакуации людей из здания колледжа на случай вероятного пожара, то она, считаю, была успешно отработана. Мы смогли отшлифовать действия учащихся, преподавателей и администрации в экстренной ситуации.

Добавим, что мероприятие прошло организованно, соответственно нормативам.