Пожарная безопасность

Только без паники!

В Ингушском медицинском колледже прошли учения по пожарной эвакуации

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Учебная эвакуация — это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.

С целью формирования у обучающихся навыков соблюдения требований пожарной безопасности в Ингушском медицинском колледже имени А. Тутаевой прошла учебная пожарная эвакуация. Началом практической учебной эвакуации послужил полученный сигнал, сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персоналом колледжа была организована эвакуация обучающихся из здания, все учащиеся и педагоги по сигналу тревоги быстро покинули здание учебного заведения по эвакуационным выходам.

Педагоги провели перекличку и доложили о численности учащихся. В ходе переклички выяснилось, что в здании никто не остался, все эвакуировались за положенное нормативное время. Особое внимание обращалось на умении оказывать первую медицинскую помощь вероятным пострадавшим. Здесь ребята могли продемонстрировать полученные знания.

— Самое важное в таких учениях, — объяснить молодежи, что паника является самым страшным врагом в экстремальных ситуациях, и подчас она мешает реально оценивать обстановку и действовать правильно, — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» специалист по ГО и ЧС колледжа Роза Мальсагова.

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