Вице-спикеры парламента Руслан Паров и Аза Хашиева поздравили Айшат Алиевну с победой и вручили Почетную грамоту Народного собрания за многолетний добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастающего поколения.

«Победа в столь серьезном конкурсе — это значимый показатель больших усилий педагога, огромного трудолюбия, высочайшего профессионализма и педагогического таланта», — отметила Хашиева.

Паров со своей стороны пожелал дальнейших творческих побед, стремления к более высоким результатам, терпения, мудрости и энтузиазма.

С 26 мая по 10 июня 2022 года в г. Москве проводилась оценка работ участников федерального этапа Всероссийского конкурса методических разработок для преподавателей русского государственного и родных языков народов Российской Федерации, в котором приняла активное участие наша землячка — преподаватель русского языка и литературы, ингушского языка и литературы Айшат Картоева. В конкурсе принимали участие более 1 тыс. педагогов со всей страны. Пройдя в финал конкурса в числе 311 человек, Картоева стала лидером в номинации «К истокам народной культуры». Из 85 работ, представленных в данной номинации, жюри назвало лучшей работу учителя из Ингушетии.

Отметим, Айшат Алиевна — заслуженный учитель РФ, заслуженный учитель Ингушетии, отличник просвещения РСФСР, награждена серебряным знаком «Рыцарь гуманной педагогики», золотым знаком «Национальное достояние», а Войсковая православная миссия ФСК России наградила ее орденом «За заслуги».