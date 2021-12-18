«В рамках реализации проекта в 105 образовательных организациях (из которых 86 школ и 19 учреждений дополнительного образования) 300 учебных кабинетов оснащены современным оборудованием, создано 8256 новых мест дополнительного образования. Этот проект охватил аудиторию из 49 тыс. 536 детей и молодежи. Более 400 преподавателей прошли переподготовку по представленным направлениям, было разработано и утверждено 300 рабочих программ в соответствии с выбранными профилями обучения», — сообщила министр.

Глава ведомства отметила, что в регионе ведется работа по выявлению и развитию молодых талантов, созданию условий для раскрытия и поддержки потенциала каждого ребёнка, уделяется особое внимание организации и проведению разнообразных олимпиад и конкурсов.

В текущем году министерство образования и науки приняло участие в конкурсном отборе Минпросвещения России на 2024 год. Одобрены заявки на общий объем финансирования 664,5 млн. руб., что позволит реализовать проекты, имеющие существенное значения для системы образования.

По словам министра, в текущем году отмечена высокая положительная динамика по результатам ЕГЭ-2021. Впервые за весь период проведения ЕГЭ — 24 стобалльных работ, которые прошли региональную и федеральную перепроверку. Результаты от 90 баллов и выше получили — 322 участника, от 80 баллов и выше — 658 человек.

Относительно строительства объектов по линии образования Бокова пассказал, что в 2020-2021 годах, введены в эксплуатацию 22 образовательные организации. Из них 7 школ общей мощностью 4 тыс. 170 мест и 15 детских сада с мощностью 3 тыс. 200 мест. До конца текущего года в республике планируется ввод еще 23 объектов образования, из них 9 — дошкольных и 14 — общеобразовательных организаций.

Необходимо отметить, что наряду с решением сложившихся задач большое внимание уделено вопросам сохранения и преподавания родного языка.

В докладе прозвучало, что в целях решения указанных вопросов в 2021 году доукомплектован фонд учебной литературы ингушского языка и литературы. Разработаны в рукописях методические пособия и рабочие программы по ингушскому языку и литературе с 1 по 4 классы. Согласно приказу Минпросвещения России методические пособия и рабочие программы планируется направить для включения в федеральный реестр.

По итогам выступления депутаты задали вопросы, касающиеся школьного транспорта, переподготовки преподавателей и изучения родного языка.

Бокова рассказала о мерах по переподготовке кадров и популяризации ингушского языка.

В частности, в Магасе на базе средней школы № 2 организован центр переподготовки педагогов, а также будет вводиться система наставничества.

Депутаты приняли информацию по отчету к сведению и вынесли ряд предложений и рекомендаций, которые будут направлены в правительство республики.