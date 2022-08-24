В ходе встречи глава парламента затронул острые вопросы для жителей республики.

«В начале осенней сессии необходимо запланировать заседания парламента и рассмотреть вопросы водоснабжения, ремонта участка дороги Р-217 «Кавказ» и ухудшение ситуации с наркоманией в республике. Депутатскому корпусу в кратчайшие сроки необходимо совместно с исполнительной властью выработать новые инструменты улучшения сложившейся ситуации», — сказал Тумгоев.

В ходе работы депутаты предложили рассмотреть на пленарном заседании следующие законопроекты в первом чтении: возвращенный Главой республики закон «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О мировых судьях Республики Ингушетия»; проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия»; проект закона Республики Ингушетия «О регулировании использования лесов на территории Республики Ингушетия»; проект закона Республики Ингушетия «О внесении изменения в Закон Республики Ингушетия «Об охране окружающей среды».

Во втором чтении планируется заслушать проекты законов республики «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О пожарной безопасности»; «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Ингушетия «О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Ингушетия»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Ингушетия».

Далее совет принял решение удовлетворить протест прокурора региона на региональный закон от 19.12.2016 г. № 54-РЗ «О приватизации государственного имущества Республики Ингушетия». Протест прокурора на закон Ингушетии от 23.06.2005 г. № 28-РЗ «О ветеринарии» после обсуждения отклонили.

Также принято решение рассмотреть вопросы назначения на должность мировых судей Ингушетии и представителей общественности в квалификационную коллегию судей республики.