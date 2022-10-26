В ходе собрания спикер проинформировал депутатов о предстоящем круглом столе, посвященном памяти трагических событий осетино-ингушского конфликта 1992 года. Как было отмечено, основные памятные мероприятия к годовщине трагедии состоятся 30 октября на мемориале «ГIоазота кашамаш» в Назрани.

«Эти траурные дни — дань памяти тем, кого сегодня нет с нами. Однако, помня о прошлом, сохраняя для потомков историческую правду, надо налаживать добрососедские отношения и не повторять ошибок прошлых лет», — отметил Тумгоев.

Напомним, власти Ингушетии решили за счет средств Национального фонда развития республики обновить в Назрани мемориальный комплекс, посвященный жертвам трагических событий 1992 года.

Глава республики поручил установить очистные сооружения, построить конструкцию для размещения инвентаря, сделать площадку для организации традиционной временной кухни под открытым небом во время траурных мероприятий.

Преобразованию подвергнутся сцена под куполом, молельная комната и места для омовения. Планируется облагородить тропинки возле захоронений, отреставрировать монументы с текстом указа об учреждении Дня памяти жертв трагических событий осени 1992 года и списками без вести пропавших и жертв конфликта.

Кроме того, через дорогу перед памятником предполагается организовать парковку, проложить пешеходные переходы, а также провести до 10 ноября озеленение вокруг мемориала, посадив по поручению Главы субъекта 200 деревьев.

Средства на обновление комплекса будут выделены из Национального фонда развития Ингушетии. Косметический ремонт завершат до 30 октября, к 30-летию трагических событий, а масштабную реконструкцию проведут до конца года.

Ранее волонтеры и госслужащие провели на территории комплекса акцию по санитарной очистке мест захоронения жертв конфликта в Пригородном районе.

Мемориальный комплекс «Г1оазота кашамаш» — кладбище, где похоронены более 600 жертв конфликта в Пригородном районе и Владикавказе.

По данным ингушской региональной общественной организации «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших», в период вооруженного конфликта с 30 октября по 5 ноября 1992 года погибли сотни жителей Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности. Среди погибших — 27 женщин, 31 ребенок, 45 стариков.

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей (по последним данным, в списке без вести пропавших все еще числятся 192 ингуша). Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников тысячи человек (до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской).

В течение трех-четырех дней из 19 населенных пунктов Северной Осетии, спасаясь, вынуждены были уйти десятки тысяч ингушей.

Далее члены парламентского совета после обсуждения утвердили проект повестки дня восемнадцатого заседания Народного собрания. Парламентарии проинформировали о проектах республиканских законов и законодательных инициативах, поступивших в профильные комитеты законодательного органа республики.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Ислам Гадиев представил ряд новых законопроектов — «О выборах депутатов Народного собрания Республики Ингушетия», «О системе избирательных комиссий в Республике Ингушетия», подготовленных в целях совершенствования регионального законодательства и приведения его в соответствие с федеральным.

Кроме того, докладчик проинформировал о предстоящем заслушивании информации по реализации в Республике Ингушетия мероприятий, направленных на повышение готовности системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе.

Первоочередным станет рассмотрение законопроекта «Об утверждении Дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета РИ». Председатель комитета по бюджету и налогам НС РИ Магомет-Сали Добриев пояснил, что проект закона разработан в соответствии с требованиями Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов РФ перед РФ по бюджетным кредитам.

Касательно проекта закона «О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия» председатель профильного комитета отметил, что он подготовлен в целях индексирования заработной платы указанных лиц на основании Указа Президента РФ от 23 сентября 2022 года № 658.

В свою очередь председатель аграрного комитета НС Магомед Парчиев представил разработанные комитетом проекты законов Республики Ингушетия «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Ингушетия «Об управлении государственной собственностью Республики Ингушетия», «Об использовании и обеспечении безопасности водных ресурсов Республики Ингушетия», направленные на актуализацию регионального законодательства.

В соответствии с повесткой вице-спикер Аза Хашиева представила проекты актов, регламентирующих порядок проведения конкурсных процедур и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Народном собрании.

Также парламентарии рассмотрели более 30 законодательных инициатив.