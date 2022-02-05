Прогулки по темным улицам отменяются
В ингушском селе Верхние Ачалуки за день решили проблему с освещением
В одном из населенных пунктов Малгобекского района установили светодиодные фонари по просьбе жителей. Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат Народного собрания Магомед Дарсигов проконтролировал исполнение поручения спикера республиканского парламента Магомета Тумгоева.
Накануне, во время приема граждан к Тумгоеву обратился житель сельского поселения Верхние Ачалуки Батыр Беков с просьбой оказать содействие в решении проблем с освещением на улице Суворова в упомянутом населенном пункте.
По словам заявителя, улица является одной из центральных в селе, дети ходят по ней в школу и ввиду отсутствия освещенности в темное время суток часто происходят ДТП с участием пешеходов.
По итогам обращения спикер дал поручение в ближайшее время решить обозначенный вопрос. С этой целью Дарсигов выехал в село и проверил, как проводятся работы по установке освещения. Предварительно были приобретены светодиодные фонари для уличного освещения и все необходимое для их качественного функционирования.
Благодаря участию руководителя законодательного органа Тумгоева, в течение дня монтаж освещения на улице Суворова был завершен.
Напомним, это не первое содействие, оказанное спикером, в решении насущных проблем жителей сельского поселения Верхние Ачалуки.
В прошлом году во время предвыборной кампании председателем Народного собрания и депутатом Госдумы Муслимом Татриевым были выделены средства на возведение дамб на территории села для предотвращения систематического подтопления частных домовладений.