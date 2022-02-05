Накануне, во время приема граждан к Тумгоеву обратился житель сельского поселения Верхние Ачалуки Батыр Беков с просьбой оказать содействие в решении проблем с освещением на улице Суворова в упомянутом населенном пункте.

По словам заявителя, улица является одной из центральных в селе, дети ходят по ней в школу и ввиду отсутствия освещенности в темное время суток часто происходят ДТП с участием пешеходов.

По итогам обращения спикер дал поручение в ближайшее время решить обозначенный вопрос. С этой целью Дарсигов выехал в село и проверил, как проводятся работы по установке освещения. Предварительно были приобретены светодиодные фонари для уличного освещения и все необходимое для их качественного функционирования.

Благодаря участию руководителя законодательного органа Тумгоева, в течение дня монтаж освещения на улице Суворова был завершен.

Напомним, это не первое содействие, оказанное спикером, в решении насущных проблем жителей сельского поселения Верхние Ачалуки.

В прошлом году во время предвыборной кампании председателем Народного собрания и депутатом Госдумы Муслимом Татриевым были выделены средства на возведение дамб на территории села для предотвращения систематического подтопления частных домовладений.