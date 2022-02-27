«Одним из основных принципов госзакупок является открытость, прозрачность и обеспечение конкуренции, а ключевой задачей государства является экономия бюджетных средств. И для реализации этих принципов и задач специалистам в сфере государственных и муниципальных закупок необходимо всегда поддерживать и развивать свои профессиональные компетенции. Наша сегодняшняя цель — помочь вам в этом», — отметил председатель Ингушского регионального отделения «Деловая Россия» Юсуп Погоров.

Главным спикером семинара выступил Григорий Александров — эксперт по закупкам в сфере здравоохранения, автор 9 книг и более 200 публикаций в сфере государственных и муниципальных закупок. Он в доступной форме представил и разъяснил всё самое важное и актуальное, что изменилось и должно измениться в регламентированных закупках в 2022 году, включая новые электронные процедуры, новые требования к участникам и действиям заказчиков, изменения в части заключения контрактов с единственным поставщиком, изменения в правилах одностороннего отказа, электронное «актирование». Также участников семинара ознакомили с крупнейшей экспертной системой в сфере гос. муниципальных закупок — Прогосзаказ. РФ.

В мероприятии приняли участие глава Минздрава Магомед-Башир Балаев и руководитель Территориального органа Росздравнадзора по региону — Ахмед Боров, которые в свою очередь поприветствовали всех участников мероприятия и подчеркнули значимость контрактных служб и специалистов по закупкам в функционировании учреждений здравоохранения, а также выразили благодарность организаторам семинара.

«Именно от качества знаний сотрудников ответственных за осуществление закупок, сегодня зависит, насколько оперативно наши пациенты получат качественный лекарственный препарат или медицинскую помощь» — подчеркнул в своем выступлении Балаев.

Вовлеченность и повышенный интерес аудитории оценивался большим количеством вопросов из зала, на которые эксперты старались дать максимально развернутый ответ.

Напомним, в связи с тем, что с 1 января 2022 года вступил в силу оптимизационный закон № 360-ФЗ об унификации и ускорении закупок в рамках исполнения 44-ФЗ, вводятся принципиально новые правила проведения и участия в закупках, расширяется сфера цифровизации закупок вплоть до этапа исполнения, расторжения контракта и обжалования. Вслед за изменениями закона № 44-ФЗ внесены поправки в сотни подзаконных актов, регламентирующих процедуры закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Первый этап двухдневного семинара в рамках исполнения 44-ФЗ «О контрактной системе» на тему «Госзакупки-2022»: Отдельные вопросы осуществления закупок в 2022 году" проходил в главном корпусе государственного университета республики. Организаторами мероприятия выступили Ингушское региональное отделение Общественной организации «Деловая Россия» совместно с федеральной электронной площадкой «НЭП-Фабрикант» и электронной информационной системой — «Прогосзаказ. РФ».