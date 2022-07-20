«От имени Главы Ингушетии поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы подошли к этому событию с серьезными результатами: у нас практически переоборудованы все 43 отделения почты, отметили 30 лет образования региональной почты, и мы являемся одними из первых в стране по модернизации сельских почтовых отделений в рамках программы «Единой России», — сказал глава кабинета министров.

Сластенин поблагодарил почтовиков за тяжёлый труд и общение с людьми, которое никогда не заменят электронные обращения.

Ингушская почта не первый год отличается своими высокими успехами в работе: в прошлом году она заняла первое место по России среди других филиалов по экономическим и финансовым показателям. В 2022 же году стала лидером по стране по выполнению планов по подписке за второе полугодие, что является показателем того, что жители республики стали больше читать.

День российской почты — профессиональный праздник работников почтовой связи, отмечаемый в России с 1994 года ежегодно во второе воскресенье июля. Он был установлен Указом Президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.

История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет — ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.

В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль.