УФССП

Во избежание ошибок

В интернет-приемной ФССП России создан новый вид обращений для граждан-двойников

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Сервис Федеральной службы судебных приставов «Интернет-приемная» дополнен новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам. Об этом газете «Ингушетия» рассказал заместитель руководителя Управления ФССП России по Ингушетии Низами Бузукашвили.

— Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов, — пояснил собеседник газеты. — Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!». На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня.

По его словам, обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для организации рассмотрения. Его рассмотрение осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

Бузукашвили отметил, что в случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

— После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения, — подчеркнул собеседник. — В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств. Хочу особо подчеркнуть, что новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.

Бузукашвили напомнил, что с 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам. Статья 13 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов гражданина-должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего личность, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства. Между тем в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие указанных изменений в части предоставления одного из идентификаторов гражданина-должника в исполнительных документах, выдаваемых организациям, работающим в сфере ЖКХ, приостановлено до 1 января 2022 года.

— Решению этого вопроса также будет способствовать принятие закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов» (законопроект № 1144920-7), который 12 мая 2021 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации, — добавил судебный пристав. — Он предполагает наделение судебных органов правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. В случае принятия закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

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