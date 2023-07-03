На прошлой неделе в торжественной обстановке Исламский институт г. Сунжи Республики Ингушетия чествовал две даты: 30-летие образования Исламского института и 23-й выпуск студентов со дня основания вуза.

Религиозная образовательная организация высшего духовного образования «Исламский институт» (полное наименование института) создана летом 1993 года в соответствии с законодательством Российской Федерации как религиозная организация и имеет статус религиозной организации высшего образования.

В своей деятельности Исламский институт руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом и законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О свободе совести и о религиозных объединениях», законодательными и нормативными актами Министерства образования и науки РФ и собственным уставом организации.

В цели и задачи Исламского института входит, наряду с осуществлением религиозной образовательной деятельности, совместное исповедание и распространение ислама, совершение мусульманских богослужений и обрядов, религиозное воспитание мусульман, удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, религиозном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования.

Институт призван удовлетворять потребности общества в квалифицированных специалистах с высшим религиозным образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации по религиозным дисциплинам. Здесь проводятся научные исследования и работы в области исламоведения, в том числе по проблемам мусульманского образования.

Вуз занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров для мусульманских учебных заведений всех уровней, в том числе и для религиозных организаций; повышением мировоззренческого и культурного уровня мусульман; организацией семинаров, симпозиумов и конференций в сфере исламского религиозного образования.

Институт принимает участие в российских, международных конгрессах, съездах, конференциях и симпозиумах, в международном обмене научно-педагогическими работниками и научными трудами.

Учебно-воспитательная и научная деятельность осуществляется здесь в соответствии с действующим законодательством РФ; с откровением от Всевышнего Аллаха — Священным Кораном; с Сунной пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует); с религиозно-правовым направлением (мазхабом) Имама Аш-Шафии при уважении других традиционных мазхабов.

В институте обучение ведется на русском, арабском, ингушском и английском языках. В случае востребования используются и другие иностранные языки, а также языки народов России.

Учредителем и первым ректором института является известный богослов Магомет-Башир-хаджи Аушев, который и сегодня не порывает связь с институтом и оказывает ему в рамках своих полномочий всякую поддержку.

— За 30 лет своей деятельности институт показал высокий уровень педагогического коллектива и выпускников, — говорит он, — которые работают как в Ингушетии, так и в других городах России, и по всему миру. Первый выпуск состоялся в 2000 году. В этом году 23-й выпуск. В целом институт выпустил 626 богословов, которые пользуются заслуженным авторитетом и уважением.

На праздничном мероприятии по случаю 23-го выпуска дипломированных богословов собралось много гостей: представители государственных органов власти и религиозных организаций, известные богословы, родители студентов и представители СМИ.

В своём приветственном слове ректор Исламского института Джабраил-хаджи Мухлоев, поблагодарив гостей за приезд и участие в мероприятии, поздравил присутствующих с юбилеем института и отдельно выпускников с успешным завершением учебы, пожелав удачи всем, кто посвятил себя делу призыва и распространения религии Всевышнего Аллаха.

— Мы делаем акцент на качестве выпускаемых специалистов, а не на их количестве, — отметил он. — В этом году стены нашего института покинули семь выпускников с отличными результатами. На данный момент в нашем вузе продолжают обучаться более 200 человек. Наши выпускники могут заниматься не только богословской деятельностью, но и научной. Они могут работать в государственных и благотворительных структурах. Многие выпускники находят себя в преподавании, где они более чем востребованы, это как в общеобразовательных учреждениях республики, так и в родном Исламском институте, принося огромную пользу в духовном обогащении нашего народа.

В заключение он пожелал всем выпускникам успехов в сознательном и ответственном выборе дальнейшего пути.

От лица родительской общественности перед собравшимися выступили известные в республике богословы Ваха-хаджи Хашиев и Абдул-Хамид-хаджи Хамхоев. Они поблагодарили наставников и весь персонал института за добросовестное исполнение своих обязанностей, выразили искреннюю благодарность за их кропотливый труд, терпение и заботу, а выпускникам пожелали достойно продолжить дело своих праведных алимов в духовно-нравственном воспитании населения.

Исламский институт успешно функционирует и дальше развивает свои успехи и достижения в подготовке служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания. Он уверенно движется в будущее, провожая обученных специалистов-богословов в благонравный путь и встречая новых абитуриентов, желающих получить высокого качества религиозное образование.