В каких районах Дубая покупать недвижимость выгоднее всего

Даже в условиях пандемии недвижимость в Дубае по прежнему сохраняет инвестиционную привлекательность для зарубежных покупателей. Причиной тому уверенный экономический рост эмирата, почти полное отсутствие налогов и стабильный рынок жилья. В общей сложности за весь 2021 год, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, количество продаж недвижимости достигло 61 441 единиц на сумму около 151 млрд дирхам (41,1 млрд долларов США), что также стало самым высоким показателем с 2013 года.

Каждый район Дубая может предложить недвижимость как в сегментах среднего, так и премиум-класса. Агентство недвижимости AX Capital расскажет, в каких районах покупать недвижимость в 2022 году выгоднее всего.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО РАЙОНА

Выбор района при покупке недвижимости в Дубае зависит от многих факторов, главные среди которых стоимость объектов и цель покупки. Средняя рентабельность инвестиций составляет 5,5-6%, в то время как некоторые районы и проекты могут предлагать рентабельность инвестиций от 7,6% до 8,4% в год.

В 2021 году покупатели и инвесторы искали недвижимость в Дубае, которая сочетает в себе качество, высокий уровень комфорта и удобное расположение относительно ключевых локаций горда. Состоятельные клиенты, которые хотели вложить деньги в квартиры и виллы премиум-класса, предпочитали популярные районы: Дубай Марина (Dubai Marina), Бизнес Бэй (Business Bay), Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) и Арабиан Ранчез (Arabian Ranches). Рассмотрим подробнее данные районы.

ОДНИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛОКАЦИЙ

DUBAI MARINA

Небольшой, но популярный район. Здесь построено более 200 роскошных жилых комплексов, отелей и бизнес центров. Это привлекательная туристическая локация и самодостаточное жилое сообщество. Квартиры и виллы здесь — желанная для многих недвижимость на продажу в Дубае.

Доходность недвижимости в среднем составляет 5,95%.

BUSINESS BAY

Деловой центр и комфортный район для проживания. Территория жилого сообщества относится к смешанному типу. Здесь можно найти просторную квартиры на продажу в Дубае, коммерческие помещения и 5-звездочные отели. На набережной Дубайского водного канала находятся рестораны, кафе и масса развлекательных заведений. В Бизнес Бэе также также находится самый высокий отель в мире JW Marriott Marquis.

В основном жилая недвижимость в этом районе состоит из квартир, однако здесь также предлагаются комплексы вилл.

Доходность недвижимости в среднем составляет 5,20%.

PALM LUMEIRAH

Культовый рукотворный остров искусственный остров, на котором выставлены самые желанные виллы на продажу в Дубае. Здесь есть резиденции и отели премиум-класса. На острове присутствует вся необходимая инфраструктура: рестораны, кафе и разнообразные развлекательные заведения.

На Пальме продаются и сдаются в аренду студии, апартаменты и роскошные виллы. Многие объекты открывают потрясающий вид на Персидский залив.

Доходность недвижимости на Пальме составляет от 4,12 до 5,84% в год.

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