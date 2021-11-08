Участвовать в переписи можно несколькими способами: ответить на вопросы переписчика дома, посетить один из 13-ти переписных стационарных участков или заполнить самостоятельно анкету на портале Госуслуг.

В анкете переписи тридцать три вопроса. Сначала общие: фамилия, имя, отчество. Адрес: совпадает ли фактическое место проживания и адрес регистрации. Еще есть несколько вопросов о детях.

На днях начальник похозяйственного отдела, архива и имущественных отношений администрации Карабулака Магомед Оздоев проинспектировал ход проведения Всероссийской переписи населения на территории города. Он вместе с переписчиками посетил ряд домовладений, понаблюдал за процессом, пообщался с его участниками.

Переписчики отметили, что работа осуществляется по плану. По их словам, они обеспечены всем необходимым, в течения дня каждый из переписчиков обходит до десяти адресов, если в дневное время не удаётся никого застать дома, совершают вечером повторный обход. Всего же в текущей кампании на территории города задействовано 75 переписчиков.

Опрошенные жители выразили понимание важности участия в переписи. По их словам, точная информация крайне необходима для социально-экономического развития республики и конкретного муниципального образования.

«Я, как гражданка своей страны, считаю, что перепись — это очень важная акция. Чтобы у правительства нашего государства была четкая картина: сколько пенсионеров, сколько работоспособного населения, сколько детей. Чтобы отсюда рассчитывать наш бюджет», — заявила одна из жительниц города.

Как отметили организаторы кампании, данные, представляемые горожанами, записываются со слов без предъявления каких-либо документов. Переписчики не требуют паспортных данных, не спрашивают о владельце жилища, не интересуются уровнем дохода граждан. Все данные поступают в центры обработки и будут храниться в обезличенном виде.

Мэрия Карабулака призвала жителей города проявить гражданскую позицию и принять участие в переписи населения.

Необходимость проведения Всероссийской переписи населения поддерживают порядка 75% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые предоставили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

«75% респондентов считают, что перепись проводить „скорее нужно“. Это больше, чем в аналогичном опросе ФОМ, посвященном Всероссийской переписи населения. С точкой зрения, что участие в переписи — долг каждого, сейчас согласны большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе 18-30 лет (47% согласны, 11% затруднились ответить)», — сообщается в документе.

Одна из основных задач переписи — вести учет, сколько человек живет в конкретном населенном пункте, и понимать темпы и структуру внутренней и внешней миграции. Для этого необходимо знать основные демографические показатели — уровень образования, национальный состав, фактический состав семьи и так далее.

Перепись населения — самый эффективный и зачастую единственный способ получить эту информацию и на ее основе определить, сколько в стране жителей, какие проблемы у них есть. Эту информацию будут использовать в национальных проектах.