Образовательный объект, рассчитанный на 220 мест, возводится на улице Джейрахской. Вице-мэр Карабулака Иналук Мальсагов на днях ознакомился с текущей ситуацией на стройплощадке, оценил качество реализации проекта, пообщался с представителем подрядной организации.

По словам прораба стройучастка Исы Бекова, работы выполнены примерно на 80-85%.

«Подведены все коммуникации, сделана вентиляция, завершены штукатурные работы, сейчас проводится внутренняя отделка, укладывается плитка, большая часть благоустройства также позади. Рассчитываем, что, как и планировали, выполнить основную часть работ к концу ноября», — отметил представитель стройфирмы.

Проект стоимостью 143,949 млн рублей возводится в сжатые сроки. Примечательно, что ранее в такие сроки в Карабулаке не возводились детские сады. Контрактные сроки реализации проекта — 1 апреля — 25 декабря 2021 года, однако строители предполагают сдать объект досрочно. По словам Исы Бекова, подрядчик ООО «Гидротехник» имеет большой опыт в строительной сфере, обладает необходимыми ресурсами, чтобы своевременно и с должным качеством выполнить взятые на себя обязательства.

«Все, что касается детей, их образования, развития является ключевым направлением деятельности органов власти. Какое счастье — смотреть на маленьких детей, у которых есть все необходимое для комфортного пребывания и обучения», — подчеркнул Иналук Мальсагов.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Демография». К его целям относятся, в частности, строительство новых детсадов и увеличение доступности дошкольного образования. Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и так далее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

Ранее детские сады открыли в Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Магасе, в селах Пседах, Кантышево, Троицкое, Инарки и некоторых других. Каждое учреждение рассчитано на 220 мест, они оборудованы помещениями для разных возрастных групп: удобными спальнями, отдельными для каждой группы, просторными игровыми комнатами, музыкальными и физкультурными залами, пищеблоками и прачечными.

Новые детсады обеспечены современным спортивным оборудованием, учебными и дидактическими материалами. Для развития творческих способностей детей в учреждениях открыты изостудии, а также сенсорные комнаты, в которых с детьми будет работать психолог, а также логопед.