Для получения актуальной информации на заседании топонимической комиссии города было принято решение побывать на данной улице, непосредственно пообщаться с людьми. В первом выездном мероприятии приняли участие представители мэрии города и местного законодательного собрания.

С инициативой увековечить память Хамзата Евлоева выступило руководство Министерства внутренних дел Ингушетии. Поступила просьба рассмотреть возможность переименования улицы Кирова, назвав её его именем.

В обращении отмечается, что благодаря смелым и грамотным действиям Хамзата Евлоева удалось предотвратить попытку захвата здания Троицкого ПОМ 7 ноября 2006 года. При отражении вооружённого нападения неустановленных лиц на административное здание Хамзат получил множественные тяжёлые огнестрельные осколочные ранения. За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, Указом Президента России Владимира Путина Евлоев Хамзат Магомедович был награждён орденом Мужества.

Вопрос был предварительно рассмотрен на недавнем заседании топонимической комиссии города, по итогам которой и было решено узнать мнение жителей на этот счёт. Участники обхода рассказывали горожанам о жизненном пути Хамзата Евлоева, знакомили с его послужным списком.

Жители города в ходе опросов отдавали дань уважения мужественному земляку, достойно проявившему себя в экстремальной ситуации. Были те, кто поддерживал идею, но большинство жителей при непосредственном общении выражали беспокойство, что в связи с возможным переименованием улицы придётся менять документы, пойти на определённые финансовые затраты. Опрос продолжается, его результаты будут иметь ключевое значение для принятия решения о переименовании одной из центральных городских улиц.

Из воспоминаний сослуживца отважного полицейского Назира Евлоева

«Я помню ту роковую ночь. Отделение милиции было подвергнуто нападению боевиков. План нападавших был таким: они заминировали гранатой Ф-1, кажется, входную дверь во двор ПОМа — это если их сценарий с убийствами сотрудников не удастся в прямом бою, так, чтобы при выходе со двора милиционеры попались в эту ловушку. Так вот, в ту ночь вели дежурство Хамзат Евлоев и Магомед Арапханов. Обоих я знал лично. Они заметили движение с улицы, и, поняв, что неизвестные собираются напасть на отделение и в руках, кроме оружия, у них были канистры (это чтобы сжечь ПОМ), сотрудники первыми вступили в бой. После непродолжительной перестрелки боевики убежали. Параллельно было доложено о нападении в дежурную часть Сунженского РОВД. К ним на помощь выехала группа, и когда они открыли дверь во двор ПОМа, то тут и упала эта злосчастная граната. Сначала Хамзат подумал, что это его граната упала, и он поднял ее, но тут же понял, что это не его, без чеки, сейчас взорвется, и крикнул своим сослуживцам, чтобы они отбежали. Хамзат по реакции заметил, что они не совсем понимают что происходит, а времени на раздумья нет — он просто накрыл гранату своим телом».

14 лет Хамзат Евлоев прожил без обеих ног, руки и зрения, которые он потерял в 2006 году, когда накрыл собой установленную в стакан мину-гранату и тем самым спас своих товарищей.