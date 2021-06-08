В очередной раз с инспекционной целью строящийся объект посетили вице-мэр города Азраил Джандигов и главный специалист ОСК ГУП «УКС РИ» Илез Майсигов. Они оценили текущий ход реализации проекта, пообщались с начальником строительного участка Исропилом Даурбековым. «Темп и качество работ не вызвали нареканий у проверяющих», — сообщила пресс-служба мэрии города.

Местные жители с нетерпением ждут, когда распахнутся двери дошкольного образовательного учреждения. Так, у Лейлы Тимурзиевой семь детей, два мальчика и пять девочек, для неё жизненно важно иметь детский сад в шаговой доступности, поэтому она воодушевлена скоростью разворачивающегося напротив её дома строительства. Две её дочери, 3-х и 4-х лет, уже выучили наизусть текст с информационного баннера, который гласит, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года. Подрядная организация, имеющая хорошую репутацию в отрасли, обещает уложиться в указанные сроки.

Проект стоимостью 143, 949 млн руб. реализуется по нацпроекту «Демография» и отвечает самым современным стандартам. Малыши от двух до семи лет смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования. В двухэтажном здании предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

На территории так называемого района ЖБИ расположено порядка 400 дворов, здесь проживает несколько тысяч человек. Площадка под строительство детского сада определена с учётом мнения местных жителей. Ближайший частный дошкольный образовательный объект находится примерно в 3-х километрах, а государственный — ещё дальше.

Образовательный объект возводится на улице Джейрахской. По информации представителя подрядной организации Исропила Даурбекова, практически завершён цокольный этаж, в течение ближайшего времени планируется завершение заливки монолитного каркаса первого этажа. Общий объём выполненных работ на стройплощадке оценивается примерно в 25 процентов.

В данный момент на территории Карабулака по федеральным целевым программам ведётся активное строительство на улицах Льва Толстого и Дьякова двух детских садов на 220 мест каждый. Сдача в эксплуатацию данных объектов планируется в текущем году. Строительство подобных социальных объектов, безусловно, повысит качество жизни жителей Карабулака.

«В городе всего три государственных детских сада, очередь среди детей до 7 лет составляет около 700 человек, и, учитывая темпы рождаемости, эта цифра ежегодно будет расти, потому строительство таких учреждений нам просто необходимо», — подчеркнул Азраил Джандигов.

Как сообщал ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, с начала этого года в регионе открыли семь детсадов. В связи с этим очередность в дошкольные учреждения в республике постепенно сокращается. Чтобы решить эту непростую задачу, региону нужно построить еще 20 детсадов. Поэтому в текущем году республиканские власти закладывают 13 зданий для организаций дошкольного образования.