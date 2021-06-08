Нацпроекты

Местные жители с нетерпением ждут ДОУ

В Карабулаке продолжается строительство детского сада на 220 мест в первом микрорайоне города

0

В первом микрорайоне города Карабулака продолжается активное возведение детского сада на 220 мест.

В очередной раз с инспекционной целью строящийся объект посетили вице-мэр города Азраил Джандигов и главный специалист ОСК ГУП «УКС РИ» Илез Майсигов. Они оценили текущий ход реализации проекта, пообщались с начальником строительного участка Исропилом Даурбековым. «Темп и качество работ не вызвали нареканий у проверяющих», — сообщила пресс-служба мэрии города.

Местные жители с нетерпением ждут, когда распахнутся двери дошкольного образовательного учреждения. Так, у Лейлы Тимурзиевой семь детей, два мальчика и пять девочек, для неё жизненно важно иметь детский сад в шаговой доступности, поэтому она воодушевлена скоростью разворачивающегося напротив её дома строительства. Две её дочери, 3-х и 4-х лет, уже выучили наизусть текст с информационного баннера, который гласит, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года. Подрядная организация, имеющая хорошую репутацию в отрасли, обещает уложиться в указанные сроки.

Проект стоимостью 143, 949 млн руб. реализуется по нацпроекту «Демография» и отвечает самым современным стандартам. Малыши от двух до семи лет смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования. В двухэтажном здании предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

На территории так называемого района ЖБИ расположено порядка 400 дворов, здесь проживает несколько тысяч человек. Площадка под строительство детского сада определена с учётом мнения местных жителей. Ближайший частный дошкольный образовательный объект находится примерно в 3-х километрах, а государственный — ещё дальше.

Образовательный объект возводится на улице Джейрахской. По информации представителя подрядной организации Исропила Даурбекова, практически завершён цокольный этаж, в течение ближайшего времени планируется завершение заливки монолитного каркаса первого этажа. Общий объём выполненных работ на стройплощадке оценивается примерно в 25 процентов.

В данный момент на территории Карабулака по федеральным целевым программам ведётся активное строительство на улицах Льва Толстого и Дьякова двух детских садов на 220 мест каждый. Сдача в эксплуатацию данных объектов планируется в текущем году. Строительство подобных социальных объектов, безусловно, повысит качество жизни жителей Карабулака.

«В городе всего три государственных детских сада, очередь среди детей до 7 лет составляет около 700 человек, и, учитывая темпы рождаемости, эта цифра ежегодно будет расти, потому строительство таких учреждений нам просто необходимо», — подчеркнул Азраил Джандигов.

Как сообщал ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, с начала этого года в регионе открыли семь детсадов. В связи с этим очередность в дошкольные учреждения в республике постепенно сокращается. Чтобы решить эту непростую задачу, региону нужно построить еще 20 детсадов. Поэтому в текущем году республиканские власти закладывают 13 зданий для организаций дошкольного образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Не прошедшим медосвидетельствование могут запретить приобретать огнестрельное оружие
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
Праздничные концерты, выставки и конкурсы пройдут в Ингушетии в День России
Ингушские поэты-песенники к 30-летию республики напишут новые произведения
Второе высшее образование в области искусств могут сделать бесплатным
Более десятка дорог размыто в ингушском селе Инарки из-за обильных осадков
Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» запустила кастинг для участия в новом реалити-шоу «Стрелок»
Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию по предупреждению преступлений в отношении детей
Студентка ИнгГУ стала финалисткой всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка»
По темпам сева зерновых культур в Ингушетии лидируют аграрии Назрановского района
В Назрановском районе Ингушетии обсудили меры по обеспечению призыва на военную службу

Главное

Яндекс.Метрика

 