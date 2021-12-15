За три дня участники постигли азы разработки социальных проектов, улучшили свои Soft Skills (надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми) и обсудили на круглом столе вопросы профилактики распространения идей экстремизма в интернете, социальных сетях.

Форумчане представили 3 проекта. Как отметили организаторы форума, несмотря на юный возраст, представители молодого поколения озаботились серьёзными проблемами. Проекты участников были посвящены работе с детьми с девиантным поведением, снижению числа разводов, помощи бездомным животным.

«Увидев инициативность молодых людей, мы, совместно с дирекцией форума, приняли решение предложить помощь в реализации или подаче проектной заявки на конкурс не только одной команде, а сразу всем трём», — поделился с газетой «Ингушетия» Мирослав Ковалёв, председатель Молодёжной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ставропольского края, заместитель председателя ПГОО «Союз молодёжи Ставрополья».

Кроме образовательных площадок, участников ожидала и насыщенная развлекательная программа. Форумчанам были предложены экскурсии по городу-курорту Кисловодску. Молодые люди увидели центр города, курортную зону, нижний парк, посетили новогоднюю ёлку. Экскурсионная программа завершилась посещением одного из самых современных инновационных музеев на юге России — «Визит-центра». Ребята познакомились с историей Кисловодска и его парка.

По итогам работы форума была принята резолюция о совместной работе представителей Русской православной церкви, Духовного управления мусульман и школ по профилактике идей экстремизма и снижению уровня подверженности молодёжи к взаимодействию с представителями запрещённых на территории Российской Федерации организаций. Резолюцию было предложено подписать в ходе круглого стола «Опасные социальные сети: пропаганда экстремизма и разжигание межконфессиональных конфликтов», состоявшегося в день открытия форума. Идею поддержал и сотрудник центра профилактики экстремизма, терроризма и формирования патриотизма ПГУ Мурад Ибрагимов.

«Много задаётся вопросов об итогах форума, и, признаться честно, иногда не знаю, как о них говорить. Потому что результатов столько, что самому не верится, как такая молодая команда провела настолько разноплановую работу. Во многом это заслуга наших партнёров, за что им большое спасибо. На данный момент мы занимаемся разработкой резолюции, чтобы в кратчайшие сроки начать новую работу», — поделился директор форума Ахмат Хасанов.

Напомним, форум был проведён с помощью средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию молодёжного проекта «Региональный образовательный форум «Молодёжь КМВ», выделенных Федеральным агентством по делам молодёжи.

Трёхдневное мероприятие состоялось при содействии Российского союза молодёжи, Российского движения школьников, Молодёжной палаты г. Пятигорска, ЦРО «Международная исламская миссия», Северо-Кавказского института — РАНХИГС, Пятигорского государственного университета, Пятигорской и Черкесской епархии, ЦРО «Координационный центр мусульман Северного Кавказа», ЦРО «Духовное управление мусульман Ставропольского края», молодёжного межконфессионального клуба «Дружный Кавказ».