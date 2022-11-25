Архитектурный комплекс «Цори» расположен в восточной части Джейрахского района, на высоком горном выступе, в 23 км от храма «Тхаба-Ерды», в пограничной зоне.

Как мы писали ранее, в октябре текущего года из надземной склеповой усыпальницы периода средневековья, вследствие обрушения части ее основания, в экстренном порядке были извлечены в большом количестве этнографический материал, который передан в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, и человеческие останки.

Извлеченные артефакты — предметы быта, холодное оружие, предметы мужской и женской одежды, предметы женского туалета, украшения и т. д. — представляют большой научный интерес с точки зрения культуры, истории, археологии, этнографии республики. Поэтому изучение, описание и введение их в научный оборот, которым занимаются соответствующие учреждения, имеют неоценимый вклад в развитии и популяризацию ингушской культуры.

В настоящее время на территории комплекса проходят археологические и антропологические исследования, в рамках которых будут изучаться культурный слой объекта, а также хронология и одонтология погребенных в нем людей.

Укрепительные работы склона берега реки отложены до указания вышестоящих организаций, в связи с обнаружением ранее не учтенного объекта культурного наследия, и проведение которых создает угрозу его целостности. Меры дальнейшего реагирования будут приняты согласно указаниям вышестоящих организаций. Все проводимые мероприятия будут освещаться на официальном сайте Джейрахско-Ассинского музея-заповедника https://zapovednikri.ru/, а также в Телеграм-канале.

Чрезвычайное происшествие — обвал части берега реки, повлекшее за собой обрушение склепа и его содержимого — материальных объектов, получило широкий общественный резонанс и привлекло внимание многих туристов, пожелавших увидеть все воочию.

На прошедших выездных полевых работах представителями фирмы совместно с сотрудниками были установлены металлические мачты для приспособления камер видеонаблюдения и конструкция для солнечных батарей.

Система видеоконтроля обеспечит охрану объектов культурного наследия, защитит их от вандализма и других неправомерных действий, которые могут им причинить вред или нанести ущерб. В связи с активно нарастающей посещаемостью комплекса, данная мера актуальна как никогда.

Фариза Кариева, ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»